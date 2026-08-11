Runder Tisch zum Wettgesetz

Die Landespolitik reagiert auf die Forderungen aus Linz nach mehr Mitsprache.

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In Linz gibt es 89 Wettbüros, bald kommt eines auf der Hauptstraße in Urfahr dazu. Die Stadt-SPÖ und ÖVP haben am Montag erneut ein Einspruchsrecht gefordert. SPÖ-Landesrat Martin Winkler, in der Oö. Landesregierung unter anderem für die verwaltungspolizeilichen Agenden zuständig, lädt nun gemeinsam mit der Fachabteilung des Amtes der Oö. Landesregierung zu einem Runden Tisch betreffend Wettgesetz im September ein. Teilnehmen werden Vertreter von Städtebund und Gemeindebund.

Der Austausch ist bewusst ergebnisoffen angelegt: Am Anfang stehen die Erfahrungen aus der Praxis.

„Beim Wettgesetz geht es um Jugendschutz, um Spielerschutz und um das Bild unserer Ortszentren. Diese Verantwortung tragen Land und Gemeinden gemeinsam – deshalb reden wir am besten miteinander", sagt Winkler.