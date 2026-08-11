Erstmals kommt Raser-Motorrad unter Hammer

18-Jähriger raste auf Autobahn doppelt so schnell als erlaubt.

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OÖ. In Oberösterreich wird zum ersten Mal ein Motorrad eines Rasers von den Behörden versteigert. Der 18-jährige Lenker wurde auf der Westautobahn (A1) mit mehr als 200 km/h gestoppt, obwohl nur Tempo 100 erlaubt war. Die Kawasaki Ninja kann ab heute beim Dorotheum in Traun besichtigt werden, bevor die Versteigerung kommende Woche endet. Die Versteigerung läuft am Mittwoch, 19 August aus.

Der Erlös fließt zu 70 %in den österreichischen Verkehrssicherheitsfonds und zu 30 % an die Gebietskörperschaft, die den Aufwand jener Behörde zu tragen hat, die das Strafverfahren in erster Instanz durchführt.