Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

DOROTHEUM

Erstmals kommt Raser-Motorrad unter Hammer

BH Linz-Land
© BH Linz-Land
18-Jähriger raste auf Autobahn doppelt so schnell als erlaubt.
OE24 auf Google bevorzugen

OÖ. In Oberösterreich wird zum ersten Mal ein Motorrad eines Rasers von den Behörden versteigert. Der 18-jährige Lenker wurde auf der Westautobahn (A1) mit mehr als 200 km/h gestoppt, obwohl nur Tempo 100 erlaubt war. Die Kawasaki Ninja kann ab heute beim Dorotheum in Traun besichtigt werden, bevor die Versteigerung kommende Woche endet. Die Versteigerung läuft am Mittwoch, 19 August aus.

Auch interessant

Weißmann: Jetzt startet Millionen-Prozess gegen ORF

Sverre Magnus: SO teuer ist Luxus-Studium

Am 12. August: Hier sehen Sie die Perseiden 2026 in Wien am besten

Der Erlös fließt zu 70 %in den österreichischen Verkehrssicherheitsfonds und zu 30 % an die Gebietskörperschaft, die den Aufwand jener Behörde zu tragen hat, die das Strafverfahren in erster Instanz durchführt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Erstmals kommt Raser-Motorrad unter Hammer

Die reichste Katze der Welt trauert um Lagerfeld

In Tirol herrscht schon Kettenpflicht

Lopez will Toyboy Casper abservieren

Erste Erfolgsbilanz zur Sozialhilfe NEU in OÖ

Das sagt ÖSTERREICH

Extrem-Surfer küren "König des Sturms"

Runder Tisch zum Wettgesetz

Mit 67.408 Kinder in Betreuung auf dem Weg zum Kinderland Nr. 1

Arcotel nach Wasserschaden evakuiert