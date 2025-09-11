ORF feierte mit seinen Stars das neue Programm

Am Küniglberg kamen wieder einmal die nationalen Medienmacher, Schauspieler und TV-Stars zusammen, um gemeinsam auf das neue Fernsehjahr anzustoßen.
Am Donnerstagabend verwandelte sich der ORF-Küniglberg in Wien wieder zur glanzvollen Society-Bühne: Der Sender präsentierte sein neues Programm – und versammelte dabei eine Vielzahl heimischer Promis und TV-Größen.
Ein Highlight des kommenden Jahres: Schlagerstar Melissa Naschenweng wird in der neuen ORF-Romanze "Herzklang" zu sehen sein. Bereits am 17. September startet außerdem ein neues TV-Format: Victoria Swarovski begibt sich gemeinsam mit Oliver Polzer in "2 in Tirol – Heimat neu entdecken" auf Entdeckungstour durch die Alpenregion.
Die Programmparty selbst war eine Stelldichein der heimischen Prominenz. Auf der Gästeliste fanden sich neben den frisch präsentierten Programmgesichtern zahlreiche bekannte Namen: Barbara Karlich, Leona König, TV-Ärztin Christine Reiler, Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Verleger Christian Mucha und Silvia Schneider gaben sich die Ehre.
Roland Weißmann, Jörg Leichtfried, Oliver Böhm
Leona König und Alexander Wrabetz
Claudia Stöckl, Christian Mucha und Martina Reuter
Teresa Vogl und Lilian Klebow
Das neue Jahr wird im TV wieder vielfältig, regional, aber auch actionreich, denn mit internationalen Blockbustern wie "Oppenheimer" bleiben keine Wünsche übrig.