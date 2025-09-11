Alles zu oe24VIP
ORF-Programm Präsentation
© Andreas Tischler

Präsentation

ORF feierte mit seinen Stars das neue Programm

11.09.25, 20:30
Am Küniglberg kamen wieder einmal die nationalen Medienmacher, Schauspieler und TV-Stars zusammen, um gemeinsam auf das neue Fernsehjahr anzustoßen. 

Am Donnerstagabend verwandelte sich der ORF-Küniglberg in Wien wieder zur glanzvollen Society-Bühne: Der Sender präsentierte sein neues Programm – und versammelte dabei eine Vielzahl heimischer Promis und TV-Größen.

Ein Highlight des kommenden Jahres: Schlagerstar Melissa Naschenweng wird in der neuen ORF-Romanze "Herzklang" zu sehen sein. Bereits am 17. September startet außerdem ein neues TV-Format: Victoria Swarovski begibt sich gemeinsam mit Oliver Polzer in "2 in Tirol – Heimat neu entdecken" auf Entdeckungstour durch die Alpenregion.

Die Programmparty selbst war eine Stelldichein der heimischen Prominenz. Auf der Gästeliste fanden sich neben den frisch präsentierten Programmgesichtern zahlreiche bekannte Namen: Barbara Karlich, Leona König, TV-Ärztin Christine Reiler, Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Verleger Christian Mucha und Silvia Schneider gaben sich die Ehre.

ORF-Programm-Präsentation

Roland Weißmann, Jörg Leichtfried, Oliver Böhm

© Andreas Tischler

ORF-Programm-Präsentation

Leona König und Alexander Wrabetz

© Andreas Tischler

ORF-Programm-Präsentation

Claudia Stöckl, Christian Mucha und Martina Reuter

© Andreas Tischler

ORF-Programm-Präsentation

Teresa Vogl und Lilian Klebow

© Andreas Tischler

Das neue Jahr wird im TV wieder vielfältig, regional, aber auch actionreich, denn mit internationalen Blockbustern wie "Oppenheimer" bleiben keine Wünsche übrig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

