Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
nolans odysee
© Universal Pictures

Blockbuster

Christopher Nolans Epos: Erster Trailer zur Odyssey erschienen

22.12.25, 21:20
Teilen

Im kommenden Sommer kommt mit The Odyssey der neueste Film von Christopher Nolan ins Kino. Nun gibt der erste Trailer Einblick in Homers Epos.

Christopher Nolan ist für viele Kino-Fans der Lieblingsregisseur. Mit Filmen wie Memento, Prestige, die Dark Knight-Trilogie, Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet und Oppenheimer konnte der Kultregisseur zahlreiche Oscars gewinnen. Nun ist der erste Trailer für seinen neuesten Streifen Odyssey erschienen.

Am 16. Juli 2026 erscheint Homers Epos in den Kinos. Damit erfüllt sich Nolan einen großen Traum. Die Dreharbeiten zu dem Abenteuerfilm sind schon längst fertig. Im ersten Trailer sind Matt Damon als Odysseus und Tom Holland als Telemachus zu sehen.

Neben den zwei Stars wurde das Aufeinandertreffen mit dem mächtigen Zyklopen in dessen Höhle sowie einigen Szenen auf hoher See gezeigt. Neben Tom Holland und Matt Damon werden unter anderem Zendaya, Robert Pattinson und Anne Hathaway auf der Leinwand zu sehen sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden