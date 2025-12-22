Christopher Nolans Epos: Erster Trailer zur Odyssey erschienen

Im kommenden Sommer kommt mit The Odyssey der neueste Film von Christopher Nolan ins Kino. Nun gibt der erste Trailer Einblick in Homers Epos.

Christopher Nolan ist für viele Kino-Fans der Lieblingsregisseur. Mit Filmen wie Memento, Prestige, die Dark Knight-Trilogie, Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet und Oppenheimer konnte der Kultregisseur zahlreiche Oscars gewinnen. Nun ist der erste Trailer für seinen neuesten Streifen Odyssey erschienen.

Am 16. Juli 2026 erscheint Homers Epos in den Kinos. Damit erfüllt sich Nolan einen großen Traum. Die Dreharbeiten zu dem Abenteuerfilm sind schon längst fertig. Im ersten Trailer sind Matt Damon als Odysseus und Tom Holland als Telemachus zu sehen.

Neben den zwei Stars wurde das Aufeinandertreffen mit dem mächtigen Zyklopen in dessen Höhle sowie einigen Szenen auf hoher See gezeigt. Neben Tom Holland und Matt Damon werden unter anderem Zendaya, Robert Pattinson und Anne Hathaway auf der Leinwand zu sehen sein.