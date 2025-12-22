„Avatar“ sorgt für Kinobeben in Deutschland

Über eine Million verkaufte Kinotickets in Deutschland und 15,5 Millionen Euro Kassa. „Avatar“ legt in Deutschland den besten Filmstart des Jahres hin.

Traumstart für das neue „Avatar“-Abenteuer „Fire and Ash“ in Deutschland, das am Wochenende alle Jahresrekorde pulverisierte und sich sofort die Kino-Krone aufsetzte. Über 1,045 Millionen verkaufte Kinokarten bringen alleine in Deutschland 15,5 Millionen Euro Kassa. Das ist der beste Filmstart des Jahres. Doch deutlich vor „Ein Minecraft Film“ (900.000 Tickets zu Start). Dazu fuhr „Fire and Ash“ den zweitbesten Start eines Films seit Corona ein – nur „Avatar: The Way of Water“ war 2022 besser: 15,9 Mio. Euro Kassa und 1,3 Millionen verkaufte Kinokarten.

© Disney

© Disney



Spannend: in Deutschland entfielen dieses Wochenende zwei Drittel aller Kinobesuche auf den Film von James Cameron!

© Getty Images

Dank des Raketenstarts von „Avatar: Fire and Ash“ und der nach wie vor starken Zahlen von „Zoomania 2“ konnten in Deutschland am Wochenende 1,7 Millionen Kinotickets verkauft werden: Das machte 20,1 Millionen Euro Umsatz. Ein Plus von 86 % im Vergleich zur Vorwoche und vor allem ein Plus von 19 % im Vergleich zum Vorjahr. Da war „Mufasa“ mit 440.000 Tickets die Nummer eins.

© Disney



Weltweit hält James Cameron damit nach dem Startwochenende schon bei 345 Millionen Dollar – Schon Platz 17 der Jahrescharts. In den USA spielte „Fire and Ash“ bis Sonntag 88 Millionen Dollar ein.

© Disney

In Österreich muss man auf die aktuellen Zahlen für „Fire and Ash“ noch etwas warten. Da The Way of Water bei uns als erster Film seit 13 Jahren die Millionen-Besucher-Marke knackte darf man aber durchaus zuversichtlich sein.