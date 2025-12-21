Alles zu oe24VIP
Kinobeben: „Avatar" legt nur den 3. besten Kinostart des Jahres hin
© Disney

Kein Kino-Rekord

Kinobeben: „Avatar" legt nur den 3. besten Kinostart des Jahres hin

Von

21.12.25, 11:31

Von
21.12.25, 11:31
Rund 350 Millionen Dollar weltweite Kassa am Startwochenende „Avatar :Fire and Ash“ legt einen soliden Start hin. Die Rekorde bleiben jedoch aus.  

12 Millionen Dollar mit den Previews am Donnerstag, starke 36,5 Millionen Dollar am Freitag und weitere 28 Millionen Dollar am Samstag – das 3. „Avatar“-Abenteuer „Fire and Ash“ legt in den USA einen guten, jedoch alles andere als großartigen Kinostart hin. Prognosen deuten nun mit einer Kassa von rund 130 Millionen Dollar auf nur 7.besten Kinostart im Dezember hin. Doch deutlich hinter“ Spider-Man: No Way Home“ (260,1 Millionen) und sogar hinter dem 2. Avatar-Film „ The Way of Water“ (134,1Millionen).

Kinobeben: „Avatar“ legt nur den 3. besten Kinostart des Jahres hin
© Disney

Kinobeben: „Avatar“ legt nur den 3. besten Kinostart des Jahres hin
© Disney

Ein Kino-Beben– jedoch alles andere als ein Flop. Mit einem weltweiten Startwochenende-Einspielergebnis von 340 bis 350 Millionen Dollar legt „Fire and Ash“ immerhin den 3. besten Kinostart des Jahres hin. Hinter „Zootopia (560 Millionen) und “ und dem chinesischen Kinowunder „Na Zha 2“ (431 Millionen)

Kinobeben: „Avatar“ legt nur den 3. besten Kinostart des Jahres hin
© Disney

Kinobeben: „Avatar“ legt nur den 3. besten Kinostart des Jahres hin
© Disney


Allerdings zu einem hohen Preis: Disney butterte alleine 170 Millionen Dollar in die Werbung – Partnerschaften mit u.a. Google, Meta, Enterprise, Dolby, LG, Amazon und Dell. Dazu ließ man bei einem NFL-Spiel der Raiders einen 8,2 Meter großen „Nightwraith“, also den berühmten fliegender Spitzenprädator der Na'vi , durch das Allegiant Stadium in Las Vegas kreisen.

In Australien, Frankreich, Deutschland und Italien schaffte „Avatar“ sogar den besten Kinostart des Jahres. In Österreich, wo die Zahlen immer etwas später kommen, wird mit über 200.000 Besuchern am Startwochenende ebenfalls ein Top 3 Platz erwartet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

