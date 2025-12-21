SPÖ-Chef Babler rockte mit Alkbottle ab

Am Samstag zündeten Alkbottle die brachiale Weihnachtsshow „Fett wie a Christkindl“ im Wiener U4. Beim feuchtfröhlichen Christbaum-Massaker war auch SPÖ-Chef Andreas Babler mit dabei.

Hoher Freundschafts-Besuch bei der ebenso traditionellen wie feuchtfröhlichen Weihnachtsshow „Fett wie a Christkindl“von Alkbottle im Wiener U4. Am Samstag rockte auch der SPÖ-Chef und Kulturminister Andreas Babler mit. Backstage-Foto mit Alkbottle, Wendy Night, die bei den feuchtfröhlichen Weihnachtskonzerten wieder das sexy Christkind gab, und Georgij Makazaria von Russkaja inklusive.

© zeidler

© zeidler

Für den Konzert-Besuch bei der Kultband tauschte Babler den Polit-Anzug gegen einen schwarzen Fan-Hoodie vom Hamburger „Anti-Fascist“ Fußballverein St. Pauli ein. Auch der Weg ins U4 war ihm längst bekannt. Im Februar besuchte er Gregory ja schon beim Falco-Tribute. „Ich fühle mich hier wohler als beim Opernball, den ich natürlich auch besuchen werde!“

© zeidler

© zeidler

Zwischen Dauer-Selfie-Alarm konnte Austropop-Fan Babler auch zu seinen Alkbottle-Lieblings-Songs abrocken: „Blader fetter lauter“, „Die Doppleraffäre“ und „Fliesenlegen“ haben meine Jugend geprägt!“ Dazu gab‘s für ihn und 450 weitere Fans in ausverkauften U4 bei der brachialsten Weihnachtsshow des Landes auch einen Besuch vom Biernachtsmann, ein Christbaum-Massaker, wütendes Christkind und die Wienierische Version von „Last Christmas“: „„Last Christmas da war i beinand. I war so beinand, dass I mir g’spiebn hab auf’s Gwand. This year ziag I nix scheens an. So vü is sicher!“

© zeidler

© zeidler

Sicher ist auch, dass Alkbottle heue Sonntag (21. Dezember) im U4 ihr 3. und finales Weihnachtskonzert rocken. Und dabei dabei neben Hymnen wie „Geh Scheissn“ oder „Wo san die Weiber?“ auch „Schmankerl und Unveröffentlichtes“ anstimmen. „Ein Treffen für Bottle Nerds sozusagen,“ gibt Roman Gregory dafür die Direktiven. 2026 ist nicht nur die Zugabe, sondern gleich eine Tournee geplant.