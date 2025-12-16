Gigi D’Agostino spielt für Sie zum Bestpreis auf

Alles zu oe24VIP
Von
16.12.25, 09:21
Gut, besser, Bestpreis! Am 21. Mai holt oe24 Star-DJ Gigi D'Agostino in die Wiener Marxhalle. Mit Ticket24.at sind Sie jetzt zum Bestpreis dabei und erhalten die begehrten Tickets für die Hitshow sogar um 20 Euro ermäßigt!  

Es wird einer der größten Konzert -und Partyhits des Jahres. Am 21. Mai holt oe24 Gigi D‘Agostino nach Wien. In der Wiener Marx Halle zündet die DJ-Legende seine brandneue, bahnbrechende 360-Grad-Show. Ein ganz neues Kapitel des Entertainments: Die Bühne des 360-Grad-Spektakels wird dafür nämlich in der Mitte der Marx Halle aufgebaut.

Auf Einladung seines Kärntner Veranstaltungs-Buddys Thomas Semmler von Semtainment liefert Gigi dabei ein brandneues multisensorisches Showkonzept, das Sound, Licht, Raum und Emotion zu einer Einheit verschmelzen lässt.
Mit oe24 sind Sie bei der bahnbrechenden Gigi-Show zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für Gigi D‘Agostino am 21. Mai in der Wiener Marxhalle jetzt um 20 Euro ermäßigt. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk!

Thomas Semmler (o.)holt Gigi nach Wien. 

Denn neben allen Partyhymnen wie "Bla Bla" über "The Riddle" bis “La Passion“ liefert Gigi natürlich auch wieder die größten Hits der Musikgeschichte. So gab’s beim letzten Wien-Konzert im November 2024 ja auch die Klassiker von Mike Oldfield („Moonlight Shadow“), Europe („The Finale Countdown) und sogar Mozart ("Eine kleine Nachtmusik")

Der zuletzt auch für miese Parolen missbrauchte „Aufreger“ "L‘Amour toujours" wird sowieso gleich mehrmals angestimmt. „Dieses Lied ist eine explizite Botschaft der Liebe! Die kann man nicht oft genug zünden!“ Und das nicht nur in Wien.

Als Warm-Up für das oe24-Konzert in der Marx Halle bringt Gigi seine neue 360 Grad Show ja schon vom 26. bis 28.Februar für ein Triplepack nach Graz. Dazu lässt er auch Innsbruck (3. Juni) und Linz (5. Juni) abtanzen!

