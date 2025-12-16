TV-Star enthüllt Familiengeheimnis: Mary Portas’ Bruder ist Vater ihres Kindes

Mary Portas, britische Unternehmerin und TV-Moderatorin, überrascht mit einer ungewöhnlichen Familiengeschichte: Ihr eigener Bruder ist der biologische Vater eines ihrer Kinder.

Dieser Familienbaum sorgt für Aufsehen: Die britische Unternehmerin und TV-Moderatorin Mary Portas hat in einem Podcast offenbart, dass ihr eigener Bruder der biologische Vater eines ihrer Kinder ist.

Nicht jede Familie folgt klassischen Mustern – bei Mary Portas, 65, gilt das in besonderem Maße. In einem neuen Interview spricht die britische Beraterin für Handelsketten und TV-Persönlichkeit über ihre ungewöhnliche Familienkonstellation.

Mary Portas: Bruder, Vater, Onkel

Mitte Dezember war Portas zu Gast in der beliebten Podcast-Reihe „Great Company“ von Jamie Laing. Neben Einblicken in ihre beeindruckende Karriere erzählte sie auch ein emotionales Familiengeheimnis. Nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann Graham Portas im Jahr 2003 begann die Einzelhandelsexpertin eine Beziehung mit der Modejournalistin Melanie Rickey. Schnell war klar, dass sich beide gemeinsame Kinder wünschten. „Mel wollte ein Kind bekommen, und für mich stand von Anfang an fest, dass es eine Blutsverwandtschaft geben sollte“, erklärte Portas im Podcast. Aus ihrer ersten Ehe hatte sie bereits zwei Kinder und wollte, dass alle drei miteinander verwandt sind.

Die Frage, wer der biologische Vater sein könnte, beantwortete schließlich Portas’ Bruder Lawrence: Er meldete sich freiwillig als Samenspender und erfüllte damit einen Herzenswunsch seiner Schwester und ihrer damaligen Partnerin. 2012 wurde der gemeinsame Sohn Horatio geboren.

Eine besondere Patchwork-Familie

Zwischen Rickey und Lawrence Portas gab es nie eine sexuelle Beziehung. Die emotionale Bedeutung der Entscheidung ihres Bruders war jedoch enorm. „Der schönste Moment war, als Horatio geboren wurde, ich Lawrence anrief und er ihn auf den Arm nahm. Es war ein Geschenk von ihm an mich“, erzählt Mary Portas gerührt.

Auch wenn die Beziehung zwischen Portas und Rickey 2019 endete und die beiden heute getrennt sind, bleibt die bunt gemischte Patchwork-Familie der Moderatorin ihr größtes Glück. Mary Portas, die 2024 mit dem „Order of the British Empire“ ausgezeichnet wurde, zeigt, dass Familie viele Formen haben kann – und Liebe nicht immer klassischen Regeln folgt.