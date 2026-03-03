Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Denken Sie erst in Ruhe nach, bevor Sie über Ihre Erwartungen reden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Man mag Sie. Klären Sie aber einfühlsam, wie es weitergehen kann!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Emotional aufgeladenes Klima. Kein Tag, um Konflikte auszutragen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Lassen Sie sich nicht nur von Gefühlen leiten! Verstand zuschalten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Keine impulsiven Aktionen mehr! Was sagt die Stimme der Vernunft?

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie nicht so kritisch! Darauf könnte man allergisch reagieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ein bisschen cooler! Ein Schuss Vernunft schützt vor Enttäuschung.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Beschränken Sie sich in Ihren Ansprüchen! Vernunft wird gewürdigt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Einsichtig und einfühlsam! Rücksichtslosigkeit kann Krisen befeuern.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gefühle sollten auch mitreden. Also nicht zu cool und zu distanziert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man braucht Klarheit im Gefühlshaushalt. Klärung aber mit Feingefühl!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Verständnis kommt von Verstand. Reagieren Sie also nicht emotionell!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.