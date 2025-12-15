"Ich küsse keine Frauen mehr“ – George Clooneys Ehe-Regel sorgt für Verwirrung

Der Schauspieler hat eine Entscheidung getroffen und sorgt damit bei seinen Fans für Unmut. Schließlich beeinflusst diese sogar seine Karriere.

Seit mehr als einem Jahrzehnt gelten George und Amal Clooney als Inbegriff einer stabilen und harmonischen Ehe in Hollywood. Dass zwischen dem Schauspielstar und der renommierten Menschenrechtsanwältin ein Altersunterschied von 17 Jahren liegt, spielt im gemeinsamen Alltag der Eltern von Zwillingen offenbar keine Rolle. Stattdessen haben die beiden für sich andere Prioritäten definiert – und dabei auch klare Regeln festgelegt. Sogar solche, die den Arbeitsalltag des Hollywood-Superstars stark beeinträchtigen.

Mehr lesen:

Eine Regel betrifft tatsächlich Clooneys Arbeit vor der Kamera. Der zweifache Oscarpreisträger hat im Laufe seiner Ehe eine persönliche Entscheidung getroffen, die unmittelbaren Einfluss auf seine Rollenwahl haben dürfte. Intime Filmszenen mit anderen Frauen will der 64-Jährige künftig vermeiden – eine Abmachung, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau getroffen hat.





George Clooney: "Ich küsse keine Frauen mehr"

"Ich habe versucht, es Paul Newman gleichzutun und zu sagen: ‚Okay, ich küsse jetzt keine Frauen mehr‘", erklärte Clooney laut dem britischen „Hello“-Magazin in einem Interview mit der „Daily Mail“. Die Überlegung dahinter sei weniger Eifersucht als vielmehr ein realistischer Blick auf das eigene Alter. Auch wenn Clooney für viele noch immer als charismatischer Leinwandheld gilt, ist ihm die Zahl auf dem Geburtstagskuchen durchaus bewusst.

"Als ich 60 wurde, habe ich mit meiner Frau gesprochen. Ich sagte: ‚Schau, ich kann immer noch mit den Jungs Basketball spielen. Ich spiele mit 25-Jährigen.‘ Ich bin fit und kann mithalten", erinnerte sich der frühere „Emergency Room“-Star. Gleichzeitig räumte er ein, dass körperliche Fitness nicht alles sei. "In 25 Jahren bin ich 85. Da spielt es keine Rolle, wie viele Müsliriegel man isst, das Alter ist eben eine echte Zahl." Eine Erkenntnis, der sich selbst ein bestens trainierter Hollywoodstar letztlich nicht entziehen kann.