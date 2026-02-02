Kino-Beben: „Melania“ schafft es bei uns nicht einmal in die Top-20

Platz 3 in den USA – aber wohl weniger als 1.000 verkaufte Kinokarten bei uns. “Melania“ ist in den heimischen Kino-Charts nicht einmal in den Top 20 zu finden.

Platz 3 mit 25.000 Besuchern und fast 223.000 Euro für „Woodwalkers 2" als bester Neustart der Woche. Platz 8 für „Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ (6.000 Besucher) .Dazu noch „Send Help“(Platz 9, 5.000 Besucher)und Ex-Aequo „Iron Lung“ (und „Charlie – Der Superhund“ mit rund 4.000 Besucher auf Platz 12. Das sind die Neueinsteiger in die Top 20, der nach wie vor „The Housemaid – Wenn sie wüsste“ (26.500 Besucher) angeführten heimischen Kinocharts. Die damit ein weiteres Desaster für die Trump-Doku „Melania“ offenbaren.

© Getty Images

In Österreich schafft es die First Lady am Startwochenende nämlich nicht einmal in die Top 20. Ein Vollflop, der auf weniger als 1.000 verkaufte Kino-Karten hindeutet. Oder ein Einspielergebnis von unter 12.000 Dollar.

© Amazon MGM Studios

Etwas besser läuft es in den USA: Da spielte „Melania“ bei einem Werbebudget von 35 Millionen Dollar am Wochenende immerhin 7,2 Millionen Dollar ein. Platz 3 der Charts. Hinter dem Science-Fiction-Streifen »Iron Lung« (17,8 Millionen Dollar) und dem Horrorfilm »Send Help« (20 Millionen Dollar). Der Kartenverkauf für Melania wurde in den USA übrigens überdurchschnittlich in ländlichen Gebieten und republikanischen Countys erzielt. Das Publikum war überwiegend weiblich und über 55 Jahre alt