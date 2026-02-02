Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
Kino-Beben: „Melania“ schafft es bei uns nicht einmal in die Top-20
© Amazon MGM Studios

Doku-Flop

Kino-Beben: „Melania“ schafft es bei uns nicht einmal in die Top-20

Von
02.02.26, 14:26
Teilen

Platz 3 in den USA – aber wohl weniger als 1.000 verkaufte Kinokarten bei uns. “Melania“ ist in den heimischen Kino-Charts nicht einmal in den Top 20 zu finden.  

Platz 3 mit 25.000 Besuchern und fast 223.000 Euro für „Woodwalkers 2"  als bester Neustart der Woche. Platz 8 für „Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ (6.000 Besucher) .Dazu noch „Send Help“(Platz 9, 5.000 Besucher)und Ex-Aequo „Iron Lung“ (und „Charlie – Der Superhund“ mit rund 4.000 Besucher auf Platz 12. Das sind die Neueinsteiger in die Top 20, der nach wie vor „The Housemaid – Wenn sie wüsste“ (26.500 Besucher) angeführten heimischen Kinocharts. Die damit ein weiteres Desaster für die Trump-Doku „Melania“ offenbaren.

Kino-Beben: „Melania“ schafft es bei uns nicht einmal in die Top-20
© Getty Images

Kino-Beben: „Melania“ schafft es bei uns nicht einmal in die Top-20
© Getty Images


In Österreich schafft es die First Lady am Startwochenende nämlich nicht einmal in die Top 20. Ein Vollflop, der auf weniger als 1.000 verkaufte Kino-Karten hindeutet. Oder ein Einspielergebnis von unter 12.000 Dollar.

Kino-Beben: „Melania“ schafft es bei uns nicht einmal in die Top-20
© Amazon MGM Studios

Etwas besser läuft es in den USA: Da spielte „Melania“ bei einem Werbebudget von 35 Millionen Dollar am Wochenende immerhin 7,2 Millionen Dollar ein. Platz 3 der Charts. Hinter dem Science-Fiction-Streifen »Iron Lung« (17,8 Millionen Dollar) und dem Horrorfilm »Send Help« (20 Millionen Dollar). Der Kartenverkauf für Melania wurde in den USA übrigens überdurchschnittlich in ländlichen Gebieten und republikanischen Countys erzielt. Das Publikum war überwiegend weiblich und über 55 Jahre alt

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen