Kino-Desaster: Trump-Doku „Melania“ hat in Wien bislang noch kein Ticket verkauft

Am Freitag startet "Melania“. Die Doku über Trumps First Lady wird auch bei uns zum Vollflop. Bislang erst 2 Tickets in Linz verkauft, noch kein einziger „Melania“-Fan in Wien!

23 verkaufte Tickets in ganz Schottland, nur ein einziger Fan im Londoner VUE Flagship-Kino Islington und ein prognostizierter Kassen-Flop von nur 5 Millionen Dollar am Startwochenende in den USA: Totales Desaster für die Kino-Doku „Melania“, die ab Freitag (30. Jänner) auch bei uns im Kino die 20 Tage vor der zweiten Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Jänner 2025 aus der Sicht der „First Lady“ zeigt.

© Amazon MGM Studios

© Amazon MGM Studios

In Österreich kommt es für „Melania“ sogar noch dicker! Laut Homepage vom Branchenleader Cineplexx wird die 104-minütige Doku ja gar nur in vereinzelten Kinos gezeigt. Apollo, Artis sowie in den Cineplexx Center in der Millennium City und am Wienerberg in Wien. Dazu in Graz (Annenhof), Linz, Salzburg (Airport) und Hohenems. Und das auch nur mit je einer Vorstellung pro Tag in kleinen Sälen. Trotzdem ist das Interesse überschaubar oder besser gesagt gar nicht vorhanden!

Laut oe24-Recherche - Stand Donnerstag, 29. Jänner, 9.40 Uhr - wurde in den vier Wiener Kinos für die jeweiligen „Premieren“ am 30. Oktober bislang KEIN einziges Ticket verkauft. Alle Plätze frei signalisiert die Buchungsseite. Einzig in Linz gibt’s fast so was in einen „Hype“. Da wurden immerhin 2 Tickets für „Melania“ am 30. Jänner verkauft! Der größte Kinoflop des Jahres.

© Cineplexx

Kein Ticket für "Melania" in Wien verkauft (o). Immerhin 2 Fans in Linz (u.).

© Cineplexx

Dabei hat Trump-Kumpel Jeff Bezos mit Amazon dafür 40 Millionen Dollar Produktions-Budget reingebuttert. Und nochmal 35 Millionen Dollar, um die Doku in mehr als 1.400 Kinos in 27 Ländern an den Start zu bringen. In Österreich hätte er sich das Werbe-Budget sparen können.