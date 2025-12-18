Trailer ist raus! 40-Millionen-Doku über Melania Trump

Rund 40 Millionen Dollar soll die neue Netflix-Doku "Melania" gekostet haben. Dabei bekommen wir Einsicht in private, aber auch berufliche Momente, an denen Melania ihren Gatten, US-Präsident Doanld Trump, seit seiner Amtseinführung Anfang 2025 begleitet.

Der Streamingkonzern Amazon hat den Trailer zu seinem neuen Großprojekt „Melania“ präsentiert. Die Dokumentation soll rund 40 Millionen Dollar gekostet haben und begleitet Melania Trump in den 20 Tagen bis zur Amtseinführung von Präsident Donald Trump im Jahr 2025. Laut Trailer gewährt der Film einen „beispiellosen Zugang“ zu Meetings, privaten Räumen und bislang ungezeigten Momenten.

© Amazon MGM Studios

Melania als unabhängige Ehefrau

Der Trailer beginnt mit den Worten der First Lady: „Und da sind wir wieder.“ Zu sehen ist sie dabei mit ihrem schwarz-weißen Hut von der Amtseinführung. Später sagt sie in die Kamera: „Alle hat es interessiert – also hier ist es.“ Der Film zeichnet Melania Trump als selbstbewusste und unabhängige Ehefrau des US-Präsidenten.

© Amazon MGM Studios

Auch private Szenen mit Trump dabei

Auch Donald Trump ist im Trailer zu sehen. Bei Proben zu einer Rede sagt er: „Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters sein.“ Melania Trump ergänzt daraufhin: „Friedensstifter und Vereiniger.“ In einer weiteren Szene telefoniert sie mit ihm und sagt: „Mister Präsident, ich gratuliere.“ Auf seine Frage, ob sie es live gesehen habe, antwortet sie: „Nein, ich schaue es mir später in den Nachrichten an.“

So sieht ihr Luxus-Alltag aus

Neben politischen Momenten zeigt der Trailer auch private Einblicke in Melania Trumps Alltag. Zu sehen sind Entwürfe für ein maßgeschneidertes Couture-Kleid, Reisen im Privatjet sowie Szenen aus einer luxuriösen Penthouse-Wohnung. Die Macher sprechen von „20 Tagen, die die Geschichte verändern“.

Regisseur sorgt für Diskussionen

Für Aufmerksamkeit sorgt auch die Wahl des Regisseurs. Gedreht wurde die Doku von Brett Ratner, der 2017 von mehreren Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt wurde. Ratner wies die Vorwürfe zurück und zog sich später aus der Öffentlichkeit zurück. Mit „Melania“ feiert er nun sein Comeback. Laut Medienberichten soll Donald Trump persönlich daran mitgewirkt haben, dieses Projekt zu ermöglichen.

Die Idee zur Dokumentation soll von Melania Trump selbst stammen. Amazon soll sich die Rechte für rund 40 Millionen Dollar gesichert haben und damit andere Interessenten ausgestochen haben. Zusätzlich ist eine dreiteilige Dokuserie geplant, die Melanias Leben zwischen New York, Washington D.C. und Palm Beach begleitet.

„Melania“ soll am 30. Januar 2026 in deutschen Kinos anlaufen und anschließend bei Amazon Prime Video verfügbar sein.