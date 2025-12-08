Alles zu oe24VIP
Bieterschlacht um Warner Bros.: Paramount bietet jetzt 108,4 Mrd. Dollar

08.12.25, 16:14
In der Übernahmeschlacht mit Netflix um den Film- und Medienkonzern Warner Bros Discovery (WBD) hat der Konkurrent Paramount Skydance nachgelegt.

Paramount machte am Montag ein neues Angebot für WBD, in dem das Unternehmen mit 108,4 Mrd. Dollar (93,1 Mrd. Euro) bewertet wird. Paramount-Chef David Ellison rief die Aktionäre von Warner Bros Discovery auf, das "überlegene Barangebot" zu prüfen.

Netflix hatte am Freitag die geplante Übernahme von WBD für fast 83 Mrd. Dollar (71,3 Mrd. Euro) bekanntgegeben. US-Präsident Donald Trump stellte die Vereinbarung am Sonntag jedoch in Frage und begründete dies mit dem "sehr großen Marktanteil" von Netflix.

Paramount-Chef Ellison unterhält gute Beziehungen zu Trump. Paramount Skydance will Warner Bros Discovery inklusive der Fernsehsender übernehmen, Netflix ist laut Medienberichten nur an der Produktion und an der Streamingsparte interessiert.

