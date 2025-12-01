Aspangbahn bekommt neue Bahnhöfe

Die ÖBB planen entlang der Aspangbahn die Attraktivierung der Bahnhöfe Traiskirchen, Trumau und Tattendorf. An jedem Bahnhof soll etwa ein 100 Meter langer Mittelbahnsteig errichtet und der Vorplatz neu gestaltet werden.

Mitte November startete das Bauprojekt rund um die Bahnhöfe Trumau, Tattendorf und Traiskirchen (alle Bezirk Baden) in die erste Phase. Die ÖBB stellten beim Land Niederösterreich den Antrag auf Baugenehmigung. Nach Angaben von ÖBB-Pressesprecher Christoph Seif ist voraussichtlich 2027 mit dem Start des Projekts zu rechnen. Zu den geplanten Maßnahmen zählen neue Bahnsteige inklusive Ausstattung wie Bänke, Beleuchtung und Abfallbehälter sowie schienengleiche Zugänge mittels Rampen. Zudem sollen laut Seif die Weichen- und Gleisanlagen adaptiert und neue Entwässerungsanlagen an den Bahnhöfen errichtet werden. An jedem Standort sollen zusätzlich neue Sicherungsanlagen und Bahnhofsvorplätze kommen. So der Plan.

Besondere Maßnahmen in Traiskirchen

In Traiskirchen soll außerdem die Gemeindestraße im Bereich der Eisenbahnkreuzung Hochmühlstraße mit einer neuen Schrankenanlage ausgestattet werden, in der Badgasse soll die bestehende Anlage bei der Bahnkreuzung technisch gesichert werden. Die Details des Bauvorhabens werden laut ÖBB im Zuge einer öffentlichen Verhandlung am 21. Jänner 2026 im Stadtsaal in Traiskirchen vorgestellt. Bisher befindet sich das Bauprojekt noch in der Planungsphase. Die Bauarbeiten entlang der Aspangbahn sollen in zwei Jahren starten, teilte der Pressesprecher der ÖBB mit, vorbehaltlich einer Baugenehmigung des Landes Niederösterreich und eines positiv abgeschlossenen eisenbahnrechtlichen Verfahrens.