Baba Wanga sagte für 2026 den 3. Weltkrieg voraus

Die blinde Wahrsagerin sagt für 2026 ein äußerst turbulentes Jahr voraus

Die Bulgarin Baba Wanga starb bereits 1996 im Alter von 85 Jahren. Wanga, "Nostradamus des Balkan" genannt, galt als eine der berühmtesten Seherinnen der Welt und wurde als "lebende Heilige" verehrt. Die blinde Frau soll bereits den Tsunami 2004 in Ostasien, die Anschläge vom 11. September sowie den Aufstieg des IS prophezeit haben. Auch für 2026 sagte Baba Wanga ein äußerst turbulentes Jahr voraus

Prophezeiungen für 2026

Zu den bekanntesten Prophezeiungen gehört die Warnung vor schweren Naturkatastrophen . Für 2026 soll Baba Wanga massive Erdbeben, Vulkanausbrüche und extreme Wetterereignisse vorausgesagt haben. In Zeiten zunehmender Klimakrisen trifft diese Vorstellung einen Nerv. Vieles davon ist allerdings vage formuliert und lässt sich leicht auf aktuelle Entwicklungen übertragen – ein Grund, warum diese Weissagungen so häufig wieder aufgegriffen werden.

. Für 2026 soll Baba Wanga massive Erdbeben, Vulkanausbrüche und extreme Wetterereignisse vorausgesagt haben. In Zeiten zunehmender Klimakrisen trifft diese Vorstellung einen Nerv. Vieles davon ist allerdings vage formuliert und lässt sich leicht auf aktuelle Entwicklungen übertragen – ein Grund, warum diese Weissagungen so häufig wieder aufgegriffen werden. Geopolitische Spannungen und Kriegsangst

Noch bedrohlicher wirken die Aussagen, die einen großen globalen Konflikt ankündigen. Manche Interpretationen sprechen gar von einem möglichen Weltkrieg, der seinen Ursprung in Asien haben könnte. Auch die Idee eines neuen starken Weltführers, der das internationale Machtgefüge verändert, taucht immer wieder in Berichten auf. Konkrete Quellen für diese Aussagen fehlen jedoch – sie gehören zu den vielen Überlieferungen, die nur mündlich weitergegeben wurden.

Noch bedrohlicher wirken die Aussagen, die einen großen globalen Konflikt ankündigen. Manche Interpretationen sprechen gar von einem möglichen Weltkrieg, der seinen Ursprung in Asien haben könnte. Auch die Idee eines neuen starken Weltführers, der das internationale Machtgefüge verändert, taucht immer wieder in Berichten auf. Konkrete Quellen für diese Aussagen fehlen jedoch – sie gehören zu den vielen Überlieferungen, die nur mündlich weitergegeben wurden. Technologie, KI – und sogar Außerirdische

Überraschend modern wirkt die Behauptung, dass künstliche Intelligenz ab 2026 eine zentrale Rolle übernehmen werde. Manche Deutungen sprechen von maschinellen Entscheidungen in Politik und Wirtschaft. Dazu gesellt sich eine der spektakulärsten Prophezeiungen: der angebliche erstmalige Kontakt mit außerirdischem Leben. Solche Szenarien bewegen sich klar im Bereich der Science-Fiction, erhöhen aber die mediale Faszination.



Wie bei vielen Prophezeiungen Baba Wangas bleibt unklar, was sie tatsächlich gesagt hat. Die meisten Aussagen beruhen auf späteren Interpretationen, oft ohne schriftlichen Beleg. Dennoch spiegeln die Visionen die Ängste unserer Zeit: Klimawandel, politische Unsicherheit, technologische Umbrüche.