Baba Wanga: Das steht uns heuer noch bevor

Großer Krieg und Beginn der Apokalypse: Die Prophezeiungen der blinden Wahrsagerin versprechen nichts Gutes.

Die Bulgarin Baba Wanga starb bereits 1996 im Alter von 85 Jahren. Wanga, "Nostradamus des Balkan" genannt, galt als eine der berühmtesten Seherinnen der Welt und wurde als "lebende Heilige" verehrt. Die blinde Frau soll bereits den Tsunami 2004 in Ostasien, die Anschläge vom 11. September sowie den Aufstieg des IS prophezeit haben.

Schock-Prophezeiungen

Baba Wanga hat vor ihrem Tod 1996 viele Ereignisse vorausgesagt, die tatsächlich eingetreten sind. Für 2025 hat die blinde Wahrsagerin noch mehr Katastrophen prophezeit, die bisher (zum Glück) noch nicht eingetreten sind.

Ein großer Krieg

Wie der englische „Daily Star“ berichtet, sagt Baba Wanga für 2025 einen Krieg und die vollständige Zerstörung des Westens voraus. „Sobald Syrien fällt, erwartet einen großen Krieg zwischen dem Westen und dem Osten. Im Frühling wird ein Krieg im Osten beginnen, und es wird einen Dritten Weltkrieg geben. Ein Krieg im Osten, der den Westen zerstören wird.“ In einer weiteren Prophezeiung behauptete sie: „Syrien wird den Füßen des Siegers unterliegen, aber der Sieger wird nicht derjenige sein.“

Dieser Krieg soll laut Baba Wanga nichts weniger als den Untergang der Menschheit einläuten. Ihrer Prophezeiung nach soll die Welt dann im Jahr 5079 endgültig untergehen.

In ihren Visionen sah Baba Wanga die Menschheit auf der Suche nach neuen Energiequellen, insbesondere aufgrund der zunehmenden Umweltprobleme und der Verknappung fossiler Brennstoffe. Sie sagte voraus, dass Wissenschaftler möglicherweise eine Mission zur Venus unternehmen werden, um dort nach Ressourcen zu suchen. Auch wenn dies spekulativ erscheint, gibt es tatsächlich wissenschaftliche Pläne, die Venus intensiver zu erforschen, wie beispielsweise die NASA-Mission DAVINCI+.





Doch es gibt einen Lichtblick: Baba Wangas Vorhersagen sind auch in der Vergangenheit nicht alle eingetroffen. Denn in ihren Visionen nahm der Bevölkerungsrückgang in Europa schon 2016 seinen Anfang – als Folge des Dritten Weltkriegs. Dieser hätte laut einer der Bulgarin zugeschriebenen Prophezeiung bereits im Jahr 2010 ausbrechen sollen.