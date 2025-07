"Baba Wanga Japans" sagt Mega-Beben voraus

Ryo Tatsuki soll das Mega-Beben und den Tsunami vorhergesagt haben.

Nach einem schweren Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka haben mehr als drei Meter hohe Tsunami-Wellen in der Nähe der Stadt Sewero-Kurilsk Russlands Pazifikküste erreicht. Die stärkste Welle sei fünf Meter hoch gewesen, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Mittwoch. Ein Tsunami habe auch die japanische Insel Hokkaido erreicht, berichtete der Rundfunksender NHK.

"Das heutige Erdbeben war schwer und das stärkste seit Jahrzehnten", sagte der Gouverneur von Kamtschatka, Wladimir Solodow, in einem Video auf der Messaging-App Telegram. Russische Wissenschafter erklärten, es sei das stärkste Beben in der Region seit 1952. Das Beben vor Kamtschatka im Osten Russlands hatte eine Stärke von 8,8. Der US-Erdbebenwarte USGS zufolge ereignete es sich in einer geringen Tiefe von 19,3 Kilometern, das Epizentrum liege 119 Kilometer ost-südöstlich von Petropawlowsk-Kamtschatski, einer Stadt mit 165.000 Einwohnern. Auf das starke Beben folgten mindestens sechs Nachbeben, eines davon hatte die Stärke 6,9, ein anderes 6,3.

Mit 8,8 war das Hauptbeben laut der US-Erdbebenwarte USGS das weltweit stärkste seit der Katastrophe von Fukushima im März 2011 - und wurde seit Beginn der Messungen weltweit überhaupt nur von fünf Beben übertroffen.



Prophezeiung

Brisant: Ryo Tatsuki, auch unter dem Namen "Baba Wanga Japans", sagte voraus, dass die Region im Juli 2025 von einem schweren Erdbeben samt Tsunami getroffen wird.

Tatsuki erlangte erstmals Bekanntheit durch ihr Buch "The Future I Saw" aus dem Jahr 1999, in dem sie eine Reihe von Ereignissen korrekt vorhersagte. Zu ihren bisher eingetretenen Prophezeiungen zählen unter anderem der Tod von Freddie Mercury (genau 15 Jahre nach dem von ihr geträumten Datum), der tödliche Unfall von Prinzessin Diana, das Erdbeben von Kobe im Jahr 1995, die Katastrophe in Fukushima 2011 sowie die Corona-Pandemie.