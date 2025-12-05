Alles zu oe24VIP
Cary-Hiroyuki Tagawa
© getty

Wurde 75 Jahre alt

"Mortal Kombat"-Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot

05.12.25, 18:04
Teilen

Der Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa, der mit Filmen wie "Mortal Kombat", "Pearl Harbor" oder "Der letzte Kaiser" bekannt wurde, ist tot.  

Tagawa sei im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie.

Der 1950 in der japanischen Hauptstadt Tokio geborene Tagawa wuchs hauptsächlich in den USA auf und stand schon während seiner Schulzeit auf der Bühne. Später bekam der dreifache Vater Rollen in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen - darunter "Planet der Affen" oder "The Man in the High Castle".

