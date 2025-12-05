Wegen krebskranker Patrice: Daniel Aminati bricht Dreh in der Karibik ab

Daniel Aminati drehte gerade in der Karibik für seine Sendung "Exalton", doch für seine Gattin ließ er alles liegen und stehen und flog zurück nach Deutschland.

Für Daniel Aminati (52) steht gerade nur eines im Vordergrund: seine Familie. Der Moderator hat die Produktion des Sport-Reality-Formats „Exatlon“ in der Dominikanischen Republik kurzfristig gestoppt und ist zurück nach Deutschland geflogen. Auf Instagram erklärt er offen: „Ich habe die Produktion unterbrochen und bin nach Hause geflogen, um bei meiner Familie zu sein. Es gibt nichts Wichtigeres.“

Besuch in der Karibik geplatzt

Eigentlich war geplant, dass seine Frau Patrice (30) und Tochter Charly (3) ihn am Drehort besuchen. Doch daraus wurde nichts. Wegen Patrice’ schwerer Krebserkrankung konnte sie den langen Flug nicht antreten. Zwar stabilisiere sich ihr Zustand langsam, schreibt Aminati, doch die Nebenwirkungen der Behandlung seien weiterhin massiv. Einen Trip über den Atlantik habe sie sich nicht zugetraut – schon gar nicht mit Kleinkind.





Patrice Aminati kämpft gegen Krebs im Endstadium

Im April 2023 hatte Patrice öffentlich gemacht, dass sie an einem malignen Melanom, also schwarzem Hautkrebs, leidet. Die Diagnose kam wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter im August 2022 und kurz nach der Hochzeit des Paares. Vor kurzem erklärte sie gegenüber Die Zeit, dass sie sich in palliativer Behandlung befinde: Der Krebs hat gestreut, Stadium 4, eine Heilung ist nicht mehr möglich.

Patrice zeigt ihren Umgang mit der Erkrankung offen auf Social Media – selbst der Kauf einer Perücke wird von ihr transparent mit der Community geteilt.

Kostbare Tage zu dritt

Der ungeplante Abbruch der Dreharbeiten brachte dem Paar wertvolle gemeinsame Zeit. Aminati teilt mehrere Fotos von sich und Tochter Charly und schreibt: „Die gemeinsame Zeit hat uns gutgetan. Patrice konnte sich erholen und ich habe die kostbaren Momente mit meiner Tochter genossen.“