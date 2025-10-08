Patrice Aminati: Tränenreiches Krebs-Update auf Instagram

Die Ehefrau von Daniel Aminati hat einen langen schweren Weg hinter sich. Auf Instagram lässt sie die Fans an ihrer Reise teilhaben und macht anderen Betroffenen Mut.

Seit mehr als zwei Jahren teilt Patrice Aminati auf Instagram ihr Leben mit der unheilbaren Diagnose schwarzer Hautkrebs. Offen, ehrlich und oft bewegend dokumentiert die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52) ihren schweren Weg – zwischen Klinikaufenthalten, Therapien und kleinen Momenten der Hoffnung. Nun gab die 30-Jährige ein Tränen-Update auf Instagram.

Im Frühjahr 2023, nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Charly Malika (3), erhielt Patrice die Schockdiagnose. Ein halbes Jahr später verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch: Endstadium 4, keine Heilungschance mehr. Seither wird sie palliativ behandelt, doch ihr Lebensmut blieb ungebrochen – auch in den schwersten Phasen, die sie selbst als „furchtbar“ beschreibt.

Neues Posting gibt Hoffnung

Auf Instagram zeigt Patrice Aminati ihren Alltag zwischen Hoffnung und Erschöpfung – ungeschönt, ehrlich, nahbar. Umso größer war nun die Erleichterung: In einem kurzen Video filmt sie sich beim Verlassen der Uniklinik, in der sie behandelt wird. Mit zittriger Stimme, Tränen in den Augen und einem Lächeln sagt sie: „Die letzte Bestrahlung geschafft … Ich bin so glücklich und erleichtert!!!“

Man sieht, wie sie die Treppe hinabgeht, sich eine Träne von der Wange wischt – und schließlich ihre Emotionen freien Lauf lässt. Später teilt sie ein verschwommenes Foto aus dem Rollstuhl und richtet bewegende Worte an das Klinikpersonal: „Danke liebe Uniklinik, liebe Ärztinnen und Ärzte, liebe Schwestern und Pfleger … Danke … für jedes tröstende Wort, jede Umarmung, jedes Glas Wasser, jede gereichte Nierenschale, jedes Taschentuch und jedes Stück Schokolade … Für ALLE, die auch diesen oder andere schwere Wege gehen müssen … haltet durch, bleibt stark. Passt auf Euch und aufeinander auf!“

Patrice zeigt sich auf Instagram dankbar. © Instagram

Neue Metastasen – aber ein ungebrochener Lebenswille

Noch im September hatte Patrice auf Instagram offenbart, dass neue Metastasen entdeckt worden seien und sie starke Schmerzen habe. „Die letzten Tage waren furchtbar. Ich kann und will nichts beschönigen. Im Moment bin ich bei meinen Eltern, die mich pflegen und sich um Charly Malika kümmern“, schrieb sie damals.





Ihre Leberwerte seien durch die Medikamente so schlecht geworden, dass die Therapie zeitweise unterbrochen werden musste. „Dann kommen die Metastasen zurück“, erklärte sie – ein Teufelskreis. Dennoch hilft ihr die Behandlung, die Schmerzen zu lindern und wertvolle Zeit mit ihrer Familie zu gewinnen.

Mit dem Abschluss der Bestrahlung hat Patrice Aminati nun einen weiteren Schritt geschafft – einen kleinen Sieg in einem großen Kampf. Aufgeben kommt für sie nicht infrage. Sie wünsche sich „noch ein langes Leben und ein Wunder“, betonte sie zuletzt auf Instagram.

Ein Wunsch, der berührt – und zeigt, wie viel Lebensfreude und Stärke in dieser jungen Frau stecken, die trotz allem nie aufgehört hat, Ja zum Leben zu sagen.