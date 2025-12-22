Alles zu oe24VIP
Elefant

Zuckersüüüüß

HIER geht unser Schönbrunn-Elefantenbaby viral!

22.12.25, 11:05
Teilen

Da geht einem das Herz auf! Der Tiergarten Schönbrunn hat ein süßes Video über einen jungen Elefantenbullen gepostet. Über eine Million Aufrufe hat das TikTok-Posting bereits.

Das TikTok-Video geht gerade einmal 25 Sekunden lang und zeigt das süße Elefantenbaby, das in Schönbrunn haust. Dabei wird das Jungtier zunächst mit Wasser angespritzt und gewaschen, dann wälzt es sich wieder auf dem Stallboden und ist völlig mit Heu bedeckt. Dabei scheint es total verspielt direkt in die Kamera zu grinsen.

Das Video hat mittlerweile über eine Million Aufrufe erreicht - und ganze 85.000 Likes. Liegt wohl auch daran, dass man da einfach nicht wegschauen kann - und teilweise mitgrinsen muss! Einfach cute!

Der Tiergarten Schönbrunn schreibt dazu in der Beschreibung: "Unser kleiner Elefantenbulle denkt wohl, er sei ein Vanillekipferl! Nach einer erfrischenden Dusche ging’s ab ins Sägespäne-Bad - so süß kann Weihnachten beginnen!"

