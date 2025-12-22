Alles zu oe24VIP
Wo Weihnachtsmärkte noch nach Weihnachten offen haben
Wo Weihnachtsmärkte noch nach Weihnachten offen haben

22.12.25, 10:13 | Aktualisiert: 22.12.25, 11:28
Die meisten Wiener Weihnachtsmärkte schließen am 23. oder 24. Dezember, aber einige beliebte wie der am Rathausplatz (bis 26. Dezember), der vor dem Belvedere (bis 31. Dezember) und der am Stephansplatz (bis 26.12.) bleiben noch nach Weihnachten geöffnet, teils bis Silvester oder sogar Anfang 2026.

Bis Heiligabend (24.12.) haben die meisten Märkte geöffnet, danach schließen viele, aber einige Klassiker wie der am Rathausplatz und der vor dem Belvedere bieten noch Weihnachtsstimmung über die Feiertage hinaus.

Märkte, die nach Weihnachten noch offen sind

Christkindlmarkt am Rathausplatz: Bis 26. Dezember 2025, täglich 10:00–22:00 Uhr (am 24. bis 18:30 Uhr).

Weihnachtsdorf am Stephansplatz: Bis 26. Dezember 2025 (teilweise).

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn: Bis 24. Dezember 2025.

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien (Altes AKH): Bis 23. Dezember 2025.

Adventmarkt Favoriten: Bis 24. Dezember 2025.

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark: Bis 23. Dezember 2025.

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz: Bis 24. Dezember 2025.

Weihnachtsdorf Hirschstetten (Blumengärten): Bis 21. Dezember 2025 (Do-So).

Weihnachtsmarkt am Belvedere: Bis 31. Dezember 2025.

Wiener Eistraum (Rathausplatz): Bis 6. Jänner 2026.

