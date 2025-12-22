Kein Frieden: So feiert die gespaltene Familie Lugner Weihnachten

Heuer sind Simone und Christina Lugner über die Feiertage zwar im gleichen Land, gefeiert wird aber dennoch mit großer Distanz.

Der Rechtsstreit zwischen Simone Lugner und der Privatstiftung ihres verstorbenen Mannes ist bis März vorerst auf Eis gelegt. Vor Gericht versuchten beide Seiten, ihre Position durch Zeugenaussagen zu untermauern. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, ob Simone Lugner sich ausreichend um ihren Mann gekümmert habe. Zwei Haushaltshilfen wurden vernommen – ihre Aussagen fielen jedoch völlig konträr aus. Bisher kam es zu keiner Einigung. Obgleich der Rechtsstreit vorerst ruhen wird, dürfte dies kaum die angespannte Beziehung zwischen Simone und dem Rest der Baumeister-Familie ändern. Die familiäre Eiszeit bleibt bestehen.

Mehr lesen:

Weihnachten wird Simone Lugner in diesem Jahr „einsam“ in der Lugner-Villa verbringen, wie sie im Gespräch mit oe24 verriet. Einzig ihre Schwester wird sie besuchen. Für Simone sind die Feiertage traditionell eine sehr emotionale Zeit. Erstmals seit dem Tod ihres Mannes hat sie sich wieder einen Weihnachtsbaum aufgestellt – eine Schneetanne, die zumindest etwas festliche Stimmung in die Villa bringt und die Erinnerung an vergangene, gemeinsame Feiertage wachruft.

Party vs. Stille

Auch Christina Lugner sprach über ihre Pläne für die Feiertage. „Ich feiere mit meiner Familie in Wien, danach fahre ich nach Kitzbühel und dann noch zum Neujahrempfang im Marchfelderhof“, erzählte sie. Über Silvester wird ihre Tochter Jacqueline nicht dabei sein, am Heiligen Abend allerdings schon. "In Kitzbühel sind wir eine große Freundesrunde." Im Anschluss geht es für sie weiter nach Teneriffa, wo sie einige Zeit in ihrem Haus verbringen wird. Christina setzt damit einmal mehr auf einen regelrechten Partymarathon, während Simone das Fest in stiller Zurückgezogenheit verbringt.

Simone Lugner feiert einsame Weihnachten - ihre Katzen leisten ihr aber immerhin Gesellschaft. © privat

Die Kontraste könnten kaum größer sein: Während Mausi das Jahresende mit Reisen, Feiern und gesellschaftlichen Highlights plant, erlebt Simone Lugner ein Weihnachten, das geprägt ist von Rückzug, Erinnerung und der Auseinandersetzung mit Verlust. Dennoch scheint die Schneetanne in der Villa ein Hoffnungsschimmer zu sein – ein Zeichen, dass trotz der Einsamkeit kleine Momente der Wärme und des Trosts möglich sind.

Simone Lugner zeigt ihre Weihnachtsdeko. © privat

Möglicherweise wird das kommende Jahr neue Perspektiven für die Familie bringen – ob es jedoch auch zu einer Annäherung zwischen Simone und den restlichen Familienmitgliedern kommt, bleibt fraglich. Bis dahin bleibt das Weihnachtsfest für die Baumeister-Witwe eine Zeit der Reflexion und des stillen Gedenkens.