Messerattacke auf Friedhof: Bursch (17) verletzt

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern eskalierte völlig und endete mit Messerstichen.

Vbg. Zu den blutigen Szenen kam es am Montagabend auf dem Friedhof Blumenstraße in Bregenz. Mehrere Männer gerieten gegen 22 Uhr aus unbekannter Ursache in Streit. Plötzlich zog ein 19-Jähriger ein Messer und stach mehrmals auf einen 17-Jährigen ein.

Anschließend ergriff der Angreifer die Flucht. Das Opfer wurde vor Ort von der alarmierten Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Verletzungen sind nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich. Weitere Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Zuge der Ermittlungen ausforschen und festnehmen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.