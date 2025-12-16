Friedenslicht von Bethlehem von FF-Jugend Amstetten verteilt

In vielen Ortschaften des Bezirks Amstetten verteilen am 24. Dezember Feuerwehrjugendliche das Friedenslicht aus Bethlehem, das in der Geburtsgrotte Jesu entzündet worden ist und von Österreich aus um die Welt geht.

Dafür laufen bereits die Vorbereitungen, etwa bei der Feuerwehrjugend Niederhausleiten-Höfing. Das Licht ist ein weihnachtliches Symbol, das an die Botschaft "Friede auf Erden" erinnert. Es soll zeigen, dass jeder Einzelne – auch mit einem kleinen Beitrag – Frieden aktiv fördern kann.

"Friede auf Erden"

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und Bezirkssachbearbeiterin Jugend, Carina Kampner, freuen sich, dass sich viele Feuerwehrjugendliche dafür engagieren: "Es steht für die Sehnsucht nach Frieden, Hoffnung, Solidarität und ein friedliches Miteinander.“