Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Friedenslicht von Bethlehem von FF-Jugend Amstetten verteilt
© FF Amstetten

Weihnachtsfrieden

Friedenslicht von Bethlehem von FF-Jugend Amstetten verteilt

16.12.25, 10:31
Teilen

In vielen Ortschaften des Bezirks Amstetten verteilen am 24. Dezember Feuerwehrjugendliche das Friedenslicht aus Bethlehem, das in der Geburtsgrotte Jesu entzündet worden ist und von Österreich aus um die Welt geht.  

Dafür laufen bereits die Vorbereitungen, etwa bei der Feuerwehrjugend Niederhausleiten-Höfing. Das Licht ist ein weihnachtliches Symbol, das an die Botschaft "Friede auf Erden" erinnert. Es soll zeigen, dass jeder Einzelne – auch mit einem kleinen Beitrag – Frieden aktiv fördern kann.

"Friede auf Erden"

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und Bezirkssachbearbeiterin Jugend, Carina Kampner, freuen sich, dass sich viele Feuerwehrjugendliche dafür engagieren: "Es steht für die Sehnsucht nach Frieden, Hoffnung, Solidarität und ein friedliches Miteinander.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden