Neues Festival der elektronischen Musik auf Wiener Donauinsel

Mit dem Isle of Summer Vienna soll am 1. August ein neues Festival der elektronischen Musik auf der Wiener Donauinsel Premiere feiern.

Angekündigt wurden am Montag "24 Artists auf vier Bühnen", erwartet werden zur eintägigen Premiere laut Aussendung 18.000 Besucher. Das Line-up reicht demnach "von Techno und Hardtechno bis Melodic House und Bounce".

Ein Mix aus "internationalen Top-Acts wie Deborah de Luca, Hugel, Holy Priest und I Hate Models sowie aufstrebenden Talenten wie A.N.I. und Nicolas Julian" soll für zehn Stunden Musik sorgen. Umgesetzt wird das Festival vom süddeutschen Veranstalter Permanent Entertainment. Dieser will die Veranstaltung in den Folgejahren zu einem mehrtägigen Event mit bis zu 50.000 Besucherinnen und Besuchern entwickeln "und als internationales Aushängeschild der elektronischen Musikkultur in Wien etablieren".