Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Neues Festival der elektronischen Musik auf Wiener Donauinsel
© APA/Alexander Prautzsch

Elektronische Musik

Neues Festival der elektronischen Musik auf Wiener Donauinsel

16.12.25, 10:26
Teilen

Mit dem Isle of Summer Vienna soll am 1. August ein neues Festival der elektronischen Musik auf der Wiener Donauinsel Premiere feiern.  

Angekündigt wurden am Montag "24 Artists auf vier Bühnen", erwartet werden zur eintägigen Premiere laut Aussendung 18.000 Besucher. Das Line-up reicht demnach "von Techno und Hardtechno bis Melodic House und Bounce".

Ein Mix aus "internationalen Top-Acts wie Deborah de Luca, Hugel, Holy Priest und I Hate Models sowie aufstrebenden Talenten wie A.N.I. und Nicolas Julian" soll für zehn Stunden Musik sorgen. Umgesetzt wird das Festival vom süddeutschen Veranstalter Permanent Entertainment. Dieser will die Veranstaltung in den Folgejahren zu einem mehrtägigen Event mit bis zu 50.000 Besucherinnen und Besuchern entwickeln "und als internationales Aushängeschild der elektronischen Musikkultur in Wien etablieren".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden