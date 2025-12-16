Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Pkw ging auf Autobahn in Flammen auf
© laumat/Matthias Lauber

Großeinsatz

Pkw ging auf Autobahn in Flammen auf

16.12.25, 10:47
Teilen

Als die Florianis eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der Lenker blieb unverletzt.

. Die brenzligen Szenen ereigneten sich in der Nacht auf Dienstag auf der Innkreisautobahn (A8) im Gemeindegebiet von Pichl bei Wels. Ein 46-jähriger Autofahrer hörte gegen 2.30 Uhr ein explosionsartiges Geräusch und hielt daraufhin seinen Wagen am Pannenstreifen an.

Pkw ging auf Autobahn in Flammen auf
© laumat/Matthias Lauber

Pkw ging auf Autobahn in Flammen auf
© laumat/Matthias Lauber

Pkw ging auf Autobahn in Flammen auf
© laumat/Matthias Lauber

Pkw ging auf Autobahn in Flammen auf
© laumat/Matthias Lauber

Als er unter das Auto blickte, bemerkte er ein defektes Getriebe. Auch kleinere Flammen waren zu sehen. Der Tscheche alarmierte daraufhin sofort die Einsatzkräfte. Kurz darauf stand der Wagen bereits in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren rückten aus und bekämpften die Flammen. Nach etwa einer Stunde konnte "Brand aus" gegeben werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden