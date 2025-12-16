Pkw ging auf Autobahn in Flammen auf

Als die Florianis eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der Lenker blieb unverletzt.

OÖ. Die brenzligen Szenen ereigneten sich in der Nacht auf Dienstag auf der Innkreisautobahn (A8) im Gemeindegebiet von Pichl bei Wels. Ein 46-jähriger Autofahrer hörte gegen 2.30 Uhr ein explosionsartiges Geräusch und hielt daraufhin seinen Wagen am Pannenstreifen an.

© laumat/Matthias Lauber

Als er unter das Auto blickte, bemerkte er ein defektes Getriebe. Auch kleinere Flammen waren zu sehen. Der Tscheche alarmierte daraufhin sofort die Einsatzkräfte. Kurz darauf stand der Wagen bereits in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren rückten aus und bekämpften die Flammen. Nach etwa einer Stunde konnte "Brand aus" gegeben werden.