Freieis und Eislaufweg im Parkbad.
© Linz AG/Forokerschi

Winterspaß

Eislaufsaison in Linz mit vielen Neuerungen

16.12.25, 13:03
Teilen

Die Linzer Eisoasen starten mit attraktiven Neuerungen in die Wintersaison und ziehen bereits zu Beginn zahlreiche Besucher an. 

Ob in der Halle oder am Freieis: Die Eislaufanlagen der Fitnessoase Parkbad, der Erlebnisoase Schörgenhub und der Saunaoase Ebelsberg bieten auch diesen Winter ein vielfältiges Angebot für Eislaufbegeisterte. Besonders der 500 Meter lange Eislaufweg im Parkbad sowie die generalsanierte Freieisfläche mit moderner LED-Beleuchtung sorgen für großen Andrang. Allein am ersten Wochenende nutzten über 6.500 Besucher das Angebot. Ergänzt wird das Programm durch Eisdiscos, einen modernisierten Schlittschuhverleih mit neuer Trocknungsanlage sowie attraktive Bedingungen für Eisstockschützen in allen drei Eisoasen.

