Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
Julia Scheib
© GEPA pictures

In Tremblant

ÖSV-Star Scheib holt sich Riesentorlauf-Sieg

07.12.25, 19:53 | Aktualisiert: 07.12.25, 21:04
Teilen

Die Steirerin holt damit ihren zweiten Saisonsieg. Sie verweist Sara Hector (SWE) auf Rang zwei (+0,57). Für Alice Robinson (NZL) bleibt nur Rang drei (+0,78).

Mont Tremblant (Kanada). Julia Scheib hat ihr zweites Weltcup- und zugleich Saisonrennen gewonnen. Die Steirerin setzte sich am Sonntag in Mont Tremblant im Riesentorlauf vor der Schwedin Sara Hector (+0,57 Sek.) und der zur Halbzeit führenden Neuseeländerin Alice Robinson (+0,78) durch. Die Steirerin rehabilitierte sich damit auch für den Ausfall am Vortag im kanadischen Skiort. Zweitbeste Österreicherin wurde im letzten Übersee-Rennen dieser Saison Katharina Liensberger auf Rang 14.

"Es war ein Megatag. Ich wusste, ich muss im zweiten mehr Gas geben als im ersten", sagte Scheib, die auch beim Auftakt in Sölden gewonnen hatte. "Die Piste ist nicht die steilste, aber du musst alles sehr exakt fahren. Sonst stehst du irgendwo und baust nie mehr Speed auf. Das spielt schon auch im Kopf mit, wenn du weißt, du darfst dir nichts erlauben und musst die taktischen Passagen gescheit fahren."

Sie habe gewusst, dass ihr Robinson oben etwas abnehmen würde, unten sei es von ihr selbst ein sehr guter Lauf gewesen. Im ersten Durchgang indes habe sie sich noch Reserven gelassen. Scheib hatte als Halbzeitzweite aber auch nur 0,16 Sekunden Rückstand auf Robinson.

Im Disziplinweltcup führt Samstag-Siegerin Robinson mit 12 Punkten Vorsprung auf Scheib. Beide halten bei zwei Saisonerfolgen, es zeichnet sich ein Duell um die kleine Kugel ab. "Ich habe alles gegeben und nicht zurückgehalten", sagte Robinson, die im ORF-Interview damit gerechnet hatte, dass Scheib nach dem Ausfall am Vortag stark zurückkehren wird. Im Gesamtweltcup rangiert Scheib auf Platz vier, die Führung hat die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin inne, die ex aequo mit der Schweizerin Camille Rast Tagesvierte wurde.

Liensberger und Brunner haben noch Arbeit vor sich

Liensberger erklärte, dass sie im zweiten Durchgang Schwünge dabei gehabt habe, wo sie die Ski auslassen habe können. "Der Lauf hat zum Attackieren eingeladen, da muss ich besser durchziehen. Nun ist es wichtig, gut auszuruhen und zu erholen. Und dann aufs Neue gut konzentrieren, dass das Timing stimmt, dass die Position passt und dass man technisch noch einen Schritt nach vorne machen kann", sagte die Vorarlbergerin. Stephanie Brunner, am Samstag als Elfte beste Österreicherin, fiel von Platz 10 auf 20 zurück. "Es ist noch nicht so ganz der Flow drinnen, ich muss weiterarbeiten", bilanzierte sie die Kanada-Rennen.

Victoria Olivier landete auf Platz 22, Viktoria Bürgler errang als 25. ihre ersten Weltcuppunkte. Nicht in den zweiten Durchgang kamen Franziska Gritsch (33.), Nina Astner (41.) und Lisa Hörhager (44.). Ein Erfolgserlebnis gab es für Leonie Raich beim Europacup in Mayrhofen, sie wurde im Slalom hinter der Italienerin Giulia Valleriani Zweite.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden