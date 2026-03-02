Heimdebakel: Real Madrid verliert gegen Getafe mit

Real Madrid hat am Montagabend zum Abschluss der 26. Runde der La Liga eine unerwartete Heimniederlage erlitten.
Die Hauptstädter mussten sich vor eigenem Publikum Nachzügler FC Getafe mit 0:1 geschlagen geben.
Den Treffer der Gäste erzielte in der 39. Minute Martin Satriano. Bei Madrid wurde ÖFB-Teamkapitän David Alaba in der 55. Minute ausgetauscht. Real hat damit in der Tabelle gegenüber Leader FC Barcelona an Boden verloren und liegt nun vier Punkte zurück.