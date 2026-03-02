Alles zu oe24VIP
real madrid
© Getty Images

Rückstand wächst

Heimdebakel: Real Madrid verliert gegen Getafe mit

02.03.26, 23:12
Real Madrid hat am Montagabend zum Abschluss der 26. Runde der La Liga eine unerwartete Heimniederlage erlitten. 

Die Hauptstädter mussten sich vor eigenem Publikum Nachzügler FC Getafe mit 0:1 geschlagen geben.

Den Treffer der Gäste erzielte in der 39. Minute Martin Satriano. Bei Madrid wurde ÖFB-Teamkapitän David Alaba in der 55. Minute ausgetauscht. Real hat damit in der Tabelle gegenüber Leader FC Barcelona an Boden verloren und liegt nun vier Punkte zurück.

