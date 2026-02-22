Curling-Wirbel: Schummel-Kanadier holen Gold

Kennedy löste zu Beginn des Turniers wegen einer angeblichen Schummelei großen Wirbel aus

Erst stand er wegen Schummelvorwürfen im Fokus, jetzt ist er zum zweiten Mal Olympiasieger: Marc Kennedy hat mit Kanada das olympische Curling-Turnier gewonnen. Die Nordamerikaner setzten sich in Cortina d'Ampezzo in einem spannenden Finale mit 9:6 gegen Großbritannien durch. Letztmals hatten kanadische Männer bei den Winterspielen 2014 in Sotschi triumphiert - ohne Kennedy. Beim Gold-Triumph 2010 in Vancouver war Kennedy hingegen Teil des Teams gewesen.

Kennedy hatte zu Beginn des Turniers wegen einer angeblichen Schummelei großen Wirbel verursacht. Der Schwede Oskar Eriksson warf dem Kanadier eine irreguläre mehrmalige Berührung des Steins während der Abgabe vor. Kennedy reagierte sichtlich verärgert, stritt eine Schummelei ab und rief seinem Kontrahenten derbe Worte hinterher. Der Curling-Weltverband verwarnte Kennedy mündlich und führte wegen mehrerer Vorfälle dieser Art bei allen Spielen eine verstärkte Überwachung der Steinabgaben ein.

Das Spiel um Bronze am Freitag entschied die Schweiz gegen Norwegen deutlich mit 9:1 für sich.