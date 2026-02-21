"Mündliche Vereinbarung": Zinedine Zidane hat sich entschieden

Zinedine Zidane ist seit vier Jahren ohne Job. Laut Fabrizio Romano könnte sich das bald ändern.

Real Madrid hat nach der Super-Copa-Niederlage gegen ihren Erzrivalen FC Barcelona Xabi Alonso gefeuert. Seitdem sitzt der ehemalige Real-Star Alvaro Arbeloa. Unter ihm konnten die Königlichen bisher in zehn Spielen sieben Siege einfahren und mussten drei bittere Niederlagen, wie etwa das verrückte 4:2 gegen Benfica oder die peinliche 3:2-Cup-Niederlage gegen den Zweitligisten Albacete, einstecken.

Da Arbeloa eigentlich eine Übergangslösung ist, sucht Real Madrid nach ihrem nächsten großen Trainer. Derzeit sind die zwei Top-Favoriten Jürgen Klopp und Zinedine Zidane. Doch nun scheint es, dass sich einer von den beiden endgültig entschieden hat.

Mündliche Vereinbarung zwischen Verband und Zidane

Laut Fabrizio Romano soll der Zidane die französische Nationalmannschaft übernehmen. In seiner neuesten YouTube-Sendung meint der Transfer-Guru: "Es gibt weiterhin Gerede darüber, das Zinedine Zidane mit Real Madrid und anderen Aufgaben in Verbindung bringt. Aber die Situation ist sonnenklar."

Er legt nach: "Es gibt eine mündliche Vereinbarung zwischen Zidane und dem französischen Verband, dass er nach der Weltmeisterschaft Trainer der französischen Nationalmannschaft wird."

Respekt vor Deschamps

Trotz allen Rückkehrgerüchten will der dreifache Weltfußballer den Trainerposten bei Frankreich übernehmen und der Nachfolger von vom Didier Deschamps werden. Den Vertrag hat Zidane aus Respekt zum Noch-Coach noch nicht unterzeichnet: "Es gibt größten Respekt für Didier Deschamps, der weiterhin voll auf das Turnier fokussiert ist. Nach der Weltmeisterschaft wird erwartet, dass Zidane die Nationalmannschaft übernimmt."

Doch Romano warnt: "Es ist wichtig zu bedenken, dass es sich nur um eine mündliche Vereinbarung handelt, und im Fußball kann sich alles ändern, bis Verträge unterschrieben sind."