Bei Baumgartner-Doppelpack: Dortmund rettet spät Punkt gegen Leipzig

Der Meisterschaftskampf in der deutschen Bundesliga bleibt vor dem Klassiker Dortmund gegen Bayern spannend.

In letzter Sekunden können die Dortmunder verhindern, dass die Bayern ganz davonziehen. Auswärts holen sie ein 2:2 gegen starke Leipziger.

Besseren Matchplan

Der BVB war mit sechs Ligasiegen en suite in Leipzig vorstellig geworden. Den besseren Matchplan hatten offensichtlich die Gastgeber ausgeheckt. Über die linke Seite nach Spielverlagerungen erspielten sich die "Bullen" oftmals ihre Chancen - zweimal stand Baumgartner im Zentrum völlig frei. Der 26-Jährige ließ sich zwei seiner drei baugleichen Top-Möglichkeiten vor der Pause nicht entgehen und hält in dieser Saison bereits bei zehn Toren. Nur vier Spieler haben mehr.

Sogar noch den Siegtreffer

Romulo holte Dortmund mit einem Kopfball-Eigentor zum 1:2 nach Corner zurück ins Spiel (50.), der Ausgleich fiel aber erst in Minute 95: Julian Brandt steckte auf Karim Adeyemi durch, der mit seinem Querpass Fabio Silva fand. Brandt hatte danach sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Leipzig haderte als klar tonangebendes Team.