Davies
Auswechslung

Schock um Bayern-Stammspieler: Superstar erneut verletzt

21.02.26, 17:49
Große Sorgen beim FC Bayern: Alphonso Davies musste im Bundesliga-Spiel gegen Frankfurt kurz nach der Pause angeschlagen ausgewechselt werden. Der Kanadier verließ den Platz eigenständig. 

Beim Bundesliga-Spiel gegen Frankfurt musste Alphonso Davies kurz nach der Pause angeschlagen ausgewechselt werden. Plötzlich saß der 25-jährige Kanadier auf dem Rasen, zog sich sein Trikot über das Gesicht und hielt sich den rechten Knöchel. Nach einer kurzen Behandlungspause stand der Linksverteidiger selbst wieder auf und verließ das Spielfeld ohne fremde Hilfe.

Bitteres Timing für Davies

Besonders bitter ist die Situation aufgrund seiner Vorgeschichte: Davies hatte sich im März 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen und war deshalb neun Monate lang verletzt ausgefallen. Erst am Dienstag, 9. Dezember, feierte er in der Liga-Phase der Champions League beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon sein Comeback. Die erneute Zwangspause trifft den Abwehrspieler somit kurz nach seiner Rückkehr in den Kader.

Untersuchungen folgen in Kürze

Wie schlimm es Davies diesmal erwischt hat, ist noch unklar. Ein kleiner Lichtblick für die Münchner: Der Kanadier konnte ohne Begleitung des Bayern-Arztes in die Kabine gehen. Weitere Untersuchungen sollen jedoch folgen, um eine genaue Diagnose zu stellen. Für Davies brachte Bayern-Trainer Vincent Kompany schließlich Hiroki Ito in die Partie.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

