Bayern zittert sich gegen Eintracht zum 3:2-Heimsieg

Nach einem über weite Strecken souveränen Auftritt hat der nächste Sieg des FC Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga am Ende noch gewackelt.

Nach dem 3:2 gegen Eintracht Frankfurt schaute sich der neun Punkte voran liegende Rekordmeister die Antwort von Verfolger Borussia Dortmund in Leipzig (18.30 Uhr) dennoch entspannt an. ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch war als Joker mit einem Elfertor am 3:2-Sieg von Augsburg in Wolfsburg maßgeblich beteiligt.

Im Rennen um die Champions-League-Plätze gab es Dämpfer für Hoffenheim und Leverkusen. Die drittplatzierte TSG mit Trainer Christian Ilzer musste sich mit einem 2:2 bei Mittelständler Köln begnügen. Leverkusen (6.) verlor ein schwaches Fußballspiel in Berlin gegen Union 0:1.

Laimer fehlte erneut

In München sahen die Fans eine am Ende spannende Partie, weil die Bayern nach einer 3:0-Führung plötzlich nachlässig wurden. Auf dem Weg zum 19. Sieg in der 23. Runde schlug die Mannschaft von Vincent Kompany zunächst via Standards zu. Aleksandar Pavlovic im Rückraum nach einer langen Eckballvariante (16.) und Harry Kane per Kopf nach einem verlängerten Corner (20.) bescherten den Bayern eine beruhigende 2:0-Pausenführung. Mit seinem bereits 28. Saisontor machte Torjäger Kane dann den vermeintlichen Deckel drauf (68.).

Doch Jonathan Burkardt stellte per Foulelfmeter auf 1:3 für die ersatzgeschwächten Frankfurter (77.). Und Arnaud Kalimuendo profitierte von einem kapitalen Querpass von Joshua Kimmich (86.). Bitter für die Bayern: Der in dieser Saison lange nach einem Kreuzbandriss fehlende Alphonso Davies musste kurz nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte verletzt vom Platz. Auch Konrad Laimer, der zuletzt sein Comeback nach Muskelfaserriss gegeben hatte, fehlte - offenbar angeschlagen - erneut.

Gregoritsch kam und traf

In Wolfsburg kam Gregoritsch erst in Minute 81 beim Stand von 1:2 bei Augsburg aufs Feld. Kurz darauf verwandelte der ÖFB-Teamstürmer einen Elfmeter sicher zum 2:2. Dem war ein kurioses Handspiel von Wolfsburgs Denis Vavro vorausgegangen. Die Wende perfekt machte Elvis Rexhbecaj, der mit einem platzierten Flachschuss in der 93. Minute auf 3:2 für Augsburg stellte und die Wolfsburger Abstiegssorgen vergrößerte.

Hoffenheim ist nach dem Punkteverlust weiter Dritter. Die Verfolger Stuttgart und Leipzig hatten noch die Chance, bis auf einen bzw. zwei Zähler an die TSG heranzurücken. Ragnar Ache brachte Köln per Fallrückzieher in Führung (15.). Ozan Kabak (45.) und Andrej Kramaric (60.) wendeten das Blatt für Hoffenheim. Drei Minuten nach der Führung lief die Ilzer-Elf allerdings in einen Konter, Said El Mala stellte auf 2:2.

Leverkusen verlor 0:1 bei Union Berlin. Rani Khedira bewies mit einem Lupfer über Janis Blaswich ein feines Füßchen (28.), danach machte Union mit den beiden Österreichern Leopold Querfeld und Christopher Trimmel die Schotten dicht. Erst mit Beginn der letzten Viertelstunde schoss Leverkusen erstmals direkt aufs Berliner Tor.