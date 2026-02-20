Vier Jahre Ukraine-Krieg: "Koalition der Verbündeten" tagt

Videokonferenz der "Koalition der Verbündeten".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer leiten am Dienstag eine Videokonferenz der "Koalition der Verbündeten" für die Ukraine.

Jahrestag des russischen Einmarsches

Das Treffen findet am 24. Februar und damit am vierten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine statt, wie das französische Präsidialamt bekannt gab.

Mit Stocker

Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt teil, wie das Bundeskanzleramt am Freitag mitteilte. Der Allianz gehören mehr als 30 Staaten an.