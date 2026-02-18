Falco: So wild feiert der Austropop und ein ORF-Star seinen 69er

Mit dem ersten von gleich drei großen Tribute-Konzerten im U4 starteten am Mittwoch die Feierlichkeiten zum 69. Geburtstag von Falco. oe24 war backstage dabei.

"Im U4 geigen wieder die Goldfisch!" Die Songzeile aus dem 1981-Klassiker "Ganz Wien" als Synonym für die große Falco-Party. Denn im 2. Wohnzimmer der unsterblichen Austropop-Legende lässt die Falco-Band unter der Leitung von Thomas Rabitsch auch heuer wieder den Falken hochleben. Mit gleich 3 Tribute-Konzerten als lautstarke Feier zum 69. Geburtstag von Hans Hölzel selig (19. Februar). Die Premiere am Mittwoch wurde von 500 Fans und VIPs wie Bilgeri, Falcos letzter Liebe Caroline Perron, Produzent Robert Ponger, Videofilmer Hannes Rossacher oder Musical-Star Moritz Mausser gefeiert. Auch bei den Zugaben am Donnerstag und Freitag ist mit vollem Haus zu rechnen: "Wir wollen uns damit nichts beweisen und auch kein Geschäft machen, sondern einzig Falco feiern und das spürt man", erklärt Rabitsch das Erfolgsgeheimnis.

© oe24 / Zeidler

Das Konzept Der Goldfisch ist seit Jahren erprobt und funktioniert, wie letzten Herbst auch eine große Tournee bewies, auch bis hoch nach Frankfurt und Berlin: Die Original-Band rockt die größten Hits. Dazu zieht die Haute Volée des Austropop vor ihrem Kaiser den Hut und Falco himself ist via Videozuspielungen "livedabei: "Ist das noch mein Wien?" Welche Frage. Ganz Wien - Pun intended - feierte ab!

© oe24 / Zeidler

© oe24/Zeidler

© oe24/Zeidler

Vom Opener mit dem Intro "Out of the Dark" und der U4-Premiere von "Verdammt wir leben noch" bis zum Finale "It‘s All Over Now, Baby Blue" zündeten Roman Gregory ("Wiener Blut"), Tini Kainrath ("Zuviel Hitze"), Skero ("Auf der Flucht"), Johannes Krisch ("Jeanny"), Georgij Makazaria ("Dance Mephisto"), Edita Malovcic ("Hoch wie nie"), Ana Milva Gomes ("Junge Roemer") oder Drew Sarich ("Titanic") die 29 größten Hits des Falken. Auch in Duett- ("Nie mehr Schule") oder All-Star-Versionen ("Rock Me Amadeus").

© oe24 / Zeidler

Falco rockte dabei auch zu Klassikern wie "Vienna Calling" oder "Sound of Music" vom TV-Schirm mit. Gänsehaut-Alarm. Auch beim legendären "Jeanny"-Newsflash, der von ZIB-Lady Nadja Bernhard gesprochen wurde.

© oe24 / Zeidler

Auch damit liegt die Latte hoch für die U4-Konzerte im Februar 2027, mit denen die Goldfisch 70er feiern. "Das war immer unser großes Ziel. Und ob wir danach noch weiter machen, steht in den Sternen", lässt Rabitsch dabei im oe24 Backstage-Talk erstmals Abschiedsgedanken durchklingen.