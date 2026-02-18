Hammer-Gerücht: Wird DIESER Dschungel-Star etwa der neue Bachelor?

"Wenn es offiziell ist" – Der Reality-TV-Darsteller heizt auf Instagram selbst die Gerüchte an. Die Fans würden die neue Rolle feiern.

Der 31-jährige Reality-Darsteller Filip Pavlovic sorgt gegenwärtig für heftige Spekulationen auf dem digitalen Parkett. Ein jüngst veröffentlichter Instagram-Beitrag, auf dem sich Pavlovic im eleganten Abendanzug und mit lässig geöffnetem Hemd präsentiert, lässt die Gerüchteküche hochkochen. Besonders die kryptische Beigabe zu dem Sujet wirft Fragen auf: „Manche Rollen sucht man sich nicht. Sie finden dich. Wenn es offiziell ist, versteht ihr das Bild.“

Diese geheimnisvollen Zeilen blieben nicht lange unbeantwortet. Die Plattform „Trash-TV-Passion" lancierte umgehend die Mutmaßung, Pavlovic könne der nächste „Bachelor" werden – eine Theorie, die in der Community eine Lawine an Reaktionen auslöste.





Kritische Resonanz in der Community

Obschon eine solche Karrierewendung für viele Fans im Bereich des Möglichen liegt, zeigt sich ein beachtlicher Teil der Anhängerschaft wenig euphorisch. Die Kommentare unter dem Posting zeugen von einer gewissen Skepsis gegenüber der vermeintlichen Neubesetzung des RTL-Rosenkavaliers. Während ein User trocken konstatiert: „Sieht irgendwie schon danach aus", äußert ein anderer fundamentale Bedenken: „Och nö, bitte kein Trash-TV-Star als Bachelor. Das macht das Ganze noch unseriöser."





Auch Vergleiche mit anderen potenziellen Kandidaten lassen nicht lange auf sich warten. So liest man etwa: „Lieber Filip als Ariel “ oder die eher resignative Feststellung: „Weiß nicht, was schlimmer ist: Filip als Bachelor oder Valeria als Bachelorette“.

Pikante Rückblicke auf vergangene Eskapaden

Besonders die jüngste Vergangenheit des 31-Jährigen scheint der Seriosität eines künftigen „Bachelors“ in den Augen der Kritiker im Wege zu stehen. Ein Follower merkte spitzfindig an: „Wenn das so wäre, dann peinlich nach der Aktion mit Tatum.“

Hintergrund dieser Bemerkung sind Pavlovics turbulente Auftritte bei „Love Island VIP“. Dort sorgte er für Schlagzeilen, als er binnen kurzer Zeit mit zwei Damen – zunächst mit Tatum Koch und wenig später mit Joena Steilen – die „Private-Suite“ teilte. Während Pavlovic damals begeistert zu Protokoll gab: „Sie hat mich schon verführt“, versuchte die Influencerin Steilen die Wogen zunächst zu glätten, musste jedoch später einräumen, dass die Nacht intensiver verlief, als ursprünglich kommuniziert.