Nadja Bernhard privat: ORF-Star spricht im Liebes-Podcast über „Therapiestunde“

Nach Michael Niavarani, der in der Auftaktsendung bei Nina Horowitz zu Gast war, gibt jetzt auch die ZiB-Lady tiefe Einblicke in ihr Privatleben.

Nach dem fulminanten Auftakt mit Michael Niavarani am Valentinstag bittet Nina Horowitz nun eine der profiliertesten Journalistinnen des Landes vor das Mikrofon. In der zweiten Episode von „Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ (ab 21. Februar auf ORF Sound) gewährt „ZIB“-Anchorwoman Nadja Bernhard ungewohnt private Einblicke in ihr Seelenleben. Wer die kühle Präzision der Nachrichtenmoderatorin gewohnt ist, wird in diesem Gespräch eine völlig neue Facette der gebürtigen Südsteirerin kennenlernen.

Von der Verkuppelungs-Angst zum Seelen-Striptease

Dass Nadja Bernhard überhaupt im neuen Studio – das stilgerecht mit Porzellan-Vierbeinern ganz im Geiste der legendären Spira-Tradition dekoriert ist – Platz nahm, war keineswegs selbstverständlich. Wie Gastgeberin Nina Horowitz schmunzelnd verrät, herrschte zu Beginn eine gewisse Skepsis: Die in Kanada geborene Journalistin befürchtete ursprünglich, von der „Verkupplerin der Nation“ vor laufender Kamera vermittelt zu werden.

Nachdem jedoch klargestellt wurde, dass es sich um einen diskursiven Austausch über das „schönste Gefühl überhaupt“ handle, entfaltete sich ein Dialog, den Bernhard am Ende humorvoll als „Therapiestunde“ bezeichnete.

Glasnudelsuppe und Auslandserfahrungen

Die Frau, die für den ORF ein Jahrzehnt lang aus Washington und Rom berichtete, zeigt sich im Gespräch als bekennende Romantikerin. Dennoch verliert sie ihren analytischen Blick nicht: So erfahren die Hörer etwa, warum die Wahl einer Glasnudelsuppe bei einem ersten Rendezvous taktisch unklug sein kann. Es sind diese herzerfrischenden Details, gepaart mit Momenten tiefer Rührung, die das Format ausmachen. Ob die Rede von ihrer Liebe zu Hunden ist oder von jener hypothetischen Person, für die sie sich gar ein Anker-Tattoo stechen ließe – Bernhard bewies Mut zur Offenheit.

Prominente Expertise in Serie

Die Podcast-Reihe ist vorerst auf acht Episoden angelegt und verspricht weitere hochkarätige Gäste, die das Thema Liebe aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten:

Termin (TV) Gast Hintergrund

24. Februar Nadja Bernhard ORF-Moderatorin & Journalistin

03. März Helene Klaar Renommierte Scheidungsanwältin

10. März Thomas Stipsits Kabarettist & Publikumsliebling

17. März Pablo Hagemeyer Psychiater & Narzissmus-Experte

Weitere Gäste wie die Grande Dame der Paartherapie, Gerti Senger, Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau sowie ORF-Experte Thomas Sykora werden in den darauffolgenden Wochen erwartet. Für das Fernsehpublikum steht die Aufzeichnung mit Nadja Bernhard am Dienstag, dem 24. Februar, um 23.30 Uhr auf ORF 1 sowie auf ORF ON bereit.