E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Strafunmündig

Teenie-Trio (13) nach Autoeinbrüchen gefasst

11.02.26, 13:52 | Aktualisiert: 11.02.26, 14:56
Die drei Jugendlichen wurden ihren Obsorgeberechtigten übergeben.

Wien. Drei 13-jährige Autoeinbrecher sind in der Nacht auf Dienstag in Liesing gefasst worden. Die Kinder wurden zwar über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt, sind jedoch strafunmündig. Sie wurden ihren Obsorgeberechtigten übergeben. Das Trio hatte unter anderem Fahrzeugscheiben eingeschlagen und Bankomatkarten und Bargeld aus den Kfz gestohlen.

Eine 19-Jährige sah am Dienstag um 0.50 Uhr aus einem Wohnungsfenster, wie die drei Burschen das geparkte Auto ihrer Familie durchwühlten und verständigte ihren Vater. Dieser alarmierte die Polizei, lief auf die Straße und verfolgte die zu Fuß flüchtenden Täter.

Mehrere Taten gestanden

Polizisten kamen hinzu und hielten die Burschen an. Bei einem der drei 13-Jährigen wurden Bargeld im dreistelligen Eurobereich und mehrere Bankomatkarten sichergestellt. Er gab zu, in der vergangenen Nacht mehrere Einbruchsdiebstähle mit seinen beiden Freunden begangen zu haben. Die Burschen stammen aus Belarus, Syrien und Rumänien. Die anderen beiden äußerten sich nicht zu den Tatvorwürfen, wie Polizeisprecherin Julia Schick auf APA-Nachfrage erläuterte.

Zum Einschlagen der Scheiben wurde vermutlich ein Nothammer verwendet. Dieser oder anderes Einbruchswerkzeug wurde jedoch laut Schick nicht gefunden.

