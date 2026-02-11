Trafikräuber mit Messer floh mit E-Roller

Der Messer-Räubre soll mit einem E-Roller geflüchtet sein.

In Wien-Penzing ist am Dienstagnachmittag eine Trafik überfallen worden. Der Täter zog ein Messer aus einem Rucksack, bedrohte die 25-jährige Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Er entkam mit Beute in noch nicht genau bekannter Höhe, sagte Polizeisprecherin Julia Schick.

Der Räuber war mit schwarzer Winterjacke, schwarzer Haube mit weißen Applikationen und dunkler Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet und entkam vermutlich mit einem E-Roller.

Eine Sofortfahndung nach der um 17.30 Uhr nahe dem Flötzersteig verübten Tat verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, übernahm die weiteren Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.