Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Bluttat an Frau und beeinträchtigten Sohn in Enns - Mordprozess gegen Vater am 15. April
© fotokerschi

Geständig

Bluttat an Frau und beeinträchtigten Sohn in Enns - Mordprozess gegen Vater am 15. April

11.02.26, 14:15
Teilen

Auslöser dürfte Streit über eine Kur gewesen sein. 

Enns. Wegen zweifachen Mordes muss sich ein 78-Jähriger, der im Oktober des Vorjahres in Enns (Bez. Linz-Land) seine Frau und den erwachsenen Sohn getötet haben soll, am 15. April in Steyr vor Gericht verantworten. Den Termin gab eine Sprecherin des Landesgerichts am Mittwoch bekannt. Der Mann sei umfassend geständig. Auslöser der Tat dürfte ein Streit mit der Ehefrau wegen einer Kur nach einem Herzinfarkt des Mannes 2024 gewesen sein. Der Prozess wurde für einen Tag angesetzt.

Am 27. Oktober wurden die 70-jährige Frau und der 41-jährige Sohn erstochen im Einfamilienhaus der Familie gefunden. Als mutmaßlicher Täter stand rasch der Ehemann der Frau bzw. Vater des Sohnes, der unter einer Beeinträchtigung gelitten haben soll, fest. Der bisher unbescholtene 78-Jährige habe die Messerattacke zugegeben, laut einem psychiatrischen Gutachten ist er zurechnungsfähig. Er befindet sich in U-Haft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen