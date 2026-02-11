Bluttat an Frau und beeinträchtigten Sohn in Enns - Mordprozess gegen Vater am 15. April

Auslöser dürfte Streit über eine Kur gewesen sein.

Enns. Wegen zweifachen Mordes muss sich ein 78-Jähriger, der im Oktober des Vorjahres in Enns (Bez. Linz-Land) seine Frau und den erwachsenen Sohn getötet haben soll, am 15. April in Steyr vor Gericht verantworten. Den Termin gab eine Sprecherin des Landesgerichts am Mittwoch bekannt. Der Mann sei umfassend geständig. Auslöser der Tat dürfte ein Streit mit der Ehefrau wegen einer Kur nach einem Herzinfarkt des Mannes 2024 gewesen sein. Der Prozess wurde für einen Tag angesetzt.

Am 27. Oktober wurden die 70-jährige Frau und der 41-jährige Sohn erstochen im Einfamilienhaus der Familie gefunden. Als mutmaßlicher Täter stand rasch der Ehemann der Frau bzw. Vater des Sohnes, der unter einer Beeinträchtigung gelitten haben soll, fest. Der bisher unbescholtene 78-Jährige habe die Messerattacke zugegeben, laut einem psychiatrischen Gutachten ist er zurechnungsfähig. Er befindet sich in U-Haft.