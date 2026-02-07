Wilder Sturz: Ski-Star verliert Ski während Sprung

Große Aufregung bei den Freestyle-Wettbewerben in Italien: Die Slopestyle-Qualifikation der Damen wurde am Samstag von einer Serie spektakulärer Stürze überschattet.

Besonders ein technisches Gebrechen sorgte für Entsetzen.

Die Jagd nach den Finalplätzen im Slopestyle entwickelte sich für einige der weltbesten Athletinnen zu einer gefährlichen Herausforderung. Direkt mehrere Starterinnen kamen in der Qualifikation zu Fall, was für bange Sekunden im Zielbereich sorgte.

Flug mit nur einem Ski

Den spektakulärsten Vorfall des Tages erlebte die Schweizerin Sarah Höfflin. Bei einem ihrer Versuche kam es zu einem technischen Defekt: Höfflin rutschte mitten in der Luft aus der Bindung und verlor einen ihrer Ski. Mit nur noch einem verbliebenen Sportgerät wirbelte die erfahrene Freestylerin durch die Luft, bevor sie unsanft auf der Piste aufschlug. Trotz des heftig aussehenden Crashs gab es schnell Entwarnung: Höfflin blieb unverletzt und konnte den Wettkampf fortsetzen.

Superstar Eileen Gu am Boden

Ebenfalls vom Sturz-Pech verfolgt war die große Favoritin Eileen Gu. Die 22-jährige zweimalige Olympiasiegerin, die für China an den Start geht, erlebte einen Start nach Maß – allerdings im negativen Sinne. Bereits beim allerersten Sprung verlor die in den USA geborene Ausnahmeathletin die Kontrolle und ging zu Boden. Der Sturz der Top-Favoritin unterstreicht, wie tückisch die Bedingungen auf dem Slopestyle-Kurs derzeit sind.

Keine schwerwiegenden Folgen

Trotz der optisch beeindruckenden Stürze scheinen die meisten Athletinnen mit dem Schrecken davongekommen zu sein. Sowohl Höfflin als auch Gu konnten ihre Läufe beenden oder weitermachen, was die Hoffnung auf ein hochkarätiges Finale am Leben hält. Die Jury beobachtet die Situation auf dem Parcours nun genau, um die Sicherheit der Fahrerinnen für die kommenden Entscheidungen zu gewährleisten.