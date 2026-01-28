Restaurant Görg als Beispiel gelungener Unternehmensübergabe

Im Rahmen einer Pressekonferenz im Restaurant Görg in Katzelsdorf stellte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, die Bedeutung der Unternehmensnachfolge für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich in den Mittelpunkt.

Der demografische Wandel mache auch vor der Wirtschaft nicht Halt, so die Landeshauptfrau eingangs: "Viele Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigen sich aktuell mit der Übergabe an die junge Generation.“ Um diese erfolgreich zu gestalten, setze das Land gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und den Banken auf gezielte Unterstützung – insbesondere durch die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG).

"Gerade in herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, rechtzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen, denn jede gelungene Nachfolge sichert Arbeitsplätze, Know-how und regionale Wertschöpfung“, betonte Mikl-Leitner. "Niederösterreichweit stehen zwischen 2020 und 2029 mehr als 8.400 KMU vor einem Generationenwechsel – rund 107.000 Arbeitsplätze hängen direkt von erfolgreichen Übergaben ab“, führte sie aus. Das Land unterstütze daher gezielt Betriebsübernahmen, vor allem dann, „wenn eine Bankfinanzierung allein nicht ausreicht und hohe Investitionen anstehen“.

Erfolgsbeispiel Restaurant Görg

Erfolgreiche Nachfolgen seien ein wesentlicher Wachstumsmotor, führte sie aus: „Mehr als 60 Prozent der Nachfolgerinnen und Nachfolger steigern nach einer Übernahme den Umsatz und schaffen zusätzliche Arbeitsplätze. Ein Beispiel für eine gelungene Unternehmensnachfolge ist das Restaurant Görg in Katzelsdorf, das 1968 gegründet und 2024 von den Brüdern Stefan und Martin übernommen, modernisiert und neu positioniert wurde“, unterstrich sie.

Die Gastronomen Martin und Stefan Görg erzählten im Rahmen der heutigen Pressekonferenz vom Übergabeprozess: "Die Übergabe war ein behutsamer Prozess – Schritt für Schritt übernahmen wir Verantwortung, bis wir 2024 offiziell die Leitung des Restaurants hatten. Seitdem haben wir Küche und Gastraum modernisiert, einen Chef’s Table integriert und die Terrasse zur ganzjährig nutzbaren Veranda ausgebaut.“ Man wolle die kulinarische Vielfalt der Region erhalten „und das, was unsere Eltern aufgebaut haben, weiterschreiben“, unterstrichen die Gastronomen.

„Die Übergabe im Restaurant Görg zeigt, wie ein Generationenwechsel zukunftsweisend gestaltet werden kann. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer dabei mit maßgeschneiderten Services – von Finanzierung über strategische Planung bis hin zu praktischen Lösungen“, erklärt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich bietet pro Jahr rund 400 umfassende Beratungen, zusätzlich listet die Online-Nachfolgebörse über 1.000 Inserate, und Veranstaltungen, wie "Nachfolge+“ oder das Forum Betriebsnachfolge, vermitteln praxisnahes Wissen. Die Junge Wirtschaft hat zusätzlich eine eigene Nachfolgestrategie erarbeitet.

Die Aufgaben der NÖBEG

Besonders häufig seien Übergaben mittlerweile aber auch außerhalb der Familie, so die Landeshauptfrau: „Etwa übernehmen dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Betrieb.“ Der Anteil solcher Übernahmen habe sich laut KMU Forschung Austria in den vergangenen Jahren verdoppelt. „Das zeigt, wie wichtig eine professionelle Begleitung dieser Übergänge ist“, verwies Mikl-Leitner an dieser Stelle auf die Bedeutung der Beteiligungsfinanzierung NÖBEG. Zwischen 2001 und 2024 habe die NÖBEG insgesamt 324 Unternehmensübernahmen vorwiegend in den Bereichen Handel, Gastronomie, Handwerk und Industrie mitfinanziert – rund ein Drittel davon allein in den letzten fünf Jahren.