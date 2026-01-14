Alles zu oe24VIP
Benno aus Tierheim Steyr
© Tierheim Steyr

Nach Weihnachten

Tierheime: Tagesrekord an Abgaben

14.01.26, 09:50
Teilen

Viele Menschen unterschätzten den zeitlichen, finanziellen und emotionalen Aufwand, den die Haltung eines Haustieres mit sich bringt. 

. Alle Jahre wieder landen tierische Weihnachtsgeschenke wenige Tage nach Erhalt im Tierheim. 

Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler schlägt Alarm: "Alleine am Montag hatten wir elf Anfragen von Haltern, die insgesamt 33 Tiere bringen wollen! Wie soll denn das weitergehen?" Für die Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Laufenten, Hähne und 15 Wellensittiche konnte eine Lösung gefunden werden.  

In Steyr viele Katzen abgegeben

Das Tierheim in Steyr verzeichnet besonders einen Zuwachs bei Katzenabgaben. Derzeit werden z.B. die siebenmonatigen Katzengeschwister Duke, Dustin, Dana und Ducky vergeben.

