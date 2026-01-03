Tom Brady (48) feiert mit Influencerin (25) Silvester

Das Liebesleben von American-Football-Legende Tom Brady läuft seit der Trennung von Gisele Bündchen nicht mehr. Doch nun wurde der 48-Jährige zu Silvester mit der 25-jährigen Influencerin Alix Earle gesehen.

Tom Brady (48) ist eine Legende im American Football. Doch nach seiner Scheidung von Gisele Bündchen 2024 ist er auf der Suche nach seiner großen Liebe. Kurze Zeit hat es zwischen ihm und Cristiano Ronaldos Ex Irina Shayk (39) gefunkt, aber nichts Handfestes konnte daraus entstehen. Nun gibt es neue Liebesgerüchte zwischen ihm und der 23 Jahre jüngeren Influencerin Alix Earle.

Der ehemalige Quarterback wurde laut "tmz" zu Silvester mit Earle gesichtet. Beide wurden gefilmt, wie sie den Abend recht vertraut miteinander verbracht haben. Dabei flüsterte Earle Brady ins Ohr und legte ihre Hand auf seinen Rücken.

Ex-Freund von ehemaligen Teamkollegen

Ob die Begegnung zwischen den beiden ein kleiner Flirt ist oder doch mehr daraus wird, ist bisher nicht bekannt. Weder Earle noch Brady haben sich zu den Aufnahmen geäußert.

Auch Earle hat sich vor kurzem getrennt. Sie war bis Dezember 2025 mit dem Footballspieler Braxton Berrios (30) zusammen. Beide dateten zwei Jahre lang. Kontrovers: Berrios ist ein ehemaliger Teamkollege von Brady. Beide haben gemeinsam 2018 bei den New England Patriots gespielt.

Als Trennungsgrund nannte die Influencerin in einem TikTok, dass die Fernbeziehung ihre Partnerschaft stark belastet hat. Sie plante, nach Los Angeles zu ziehen, und Berrios wollte weiter in Houston, Texas, spielen. Deshalb machte es keinen Sinn, die Beziehung weiterzuführen. Earle wolle sich auch mehr auf sich selbst konzentrieren.