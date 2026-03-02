Chart-Hammer: Zara Larsson schafft mit 11 Jahren Verspätung auf Platz 1

Die ganze Welt tanzt "Lush Life" und beschert Zara Larsson jetzt einen späten Überraschungs-Hit. Die Schwedin stürmt bei uns mit dem Hit aus dem Jahr 2015 auf Platz 1.

Die schwedische Pop-Elfe Zara Larsson schreibt Musikgeschichte: Ihr Welthit „Lush Life“ erobert elf Jahre nach seiner Erstveröffentlichung sensationell Platz 1 der österreichischen Single-Charts. Und bremst damit aktuelle Chart-Granden wie Bad Bunny, Raye oder Taylor Swift aus

Auslöser für den erneuten Erfolg war ein viraler Social-Media-Trend rund um 2016er-Nostalgie sowie ein millionenfach geteiltes Video, in dem ein Fan während Larssons „Midnight Sun Tour“ gemeinsam mit der Sängerin die ikonische Choreografie des Songs auf der Bühne performte. Die emotionale Performance entwickelte sich zum globalen Streaming-Treiber und begeisterte sowohl langjährige Fans als auch eine neue Generation von Hörer.

Das ist die aktuelle Wertung der Austria Top 40:

1. Zara Larsson, Lush Life

2. Bad Bunny, Dtmf

3. Raye. Where Is My Husband!

4. Taylor Swift, The Fate Of Ophelia

5. Djo, End Of Beginning

Mit dem Sprung an die Spitze der österreichischen Charts unterstreicht „Lush Life“ nun endgültig seinen Status als zeitloser Pop-Klassiker. Zara Larsson ist aktuell weiterhin auf Tour zu ihrem neuen Album „Midnight Sun“. Ihr jüngstes Werk strahlt vor Selbstbewusstsein und zeigt die Tiefe und Entwicklung von Zaras künstlerischer Reise über fast 20 Jahre im Rampenlicht. Der titelgebende Track „Midnight Sun“ steht inzwischen alleine bei Spotify bei über 160 Millionen Streams.

Mit ihrem facettenreichen neuen Album „Midnight Sun“ und dem Hype um ihren Klassiker „Lush Life“ fügt Zara dem schwedischen Pop-Erbe nun ein weiteres, eindrucksvolles Kapitel hinzu.