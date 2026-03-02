10. Geburtstag: Schweden-Prinz Oscar strahlt neben Schwester Estelle

Für die schwedischen Royals nimmt der Geburtstagsmarathon gerade gar kein Ende. Auch Oscars Schwester Estelle hatte erst vor wenigen Tagen ihren Ehrentag.

In Stockholm jagt derzeit eine Torte die nächste. Nach seiner Schwester und seiner Cousine ist nun Prinz Oscar an der Reihe – und der kleine Royal knackt heute (2. März) eine ganz besondere Marke: Prinz Oscar wird zehn Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Mutter, Kronprinzessin Victoria (48), seinem Vater Prinz Daniel (52) und der großen Schwester Prinzessin Estelle (14), dürfte im Hause Bernadotte ordentlich gefeiert werden. Geht es nach der schwedischen Tradition, startete der Tag für das Geburtstagskind wohl standesgemäß mit einem Ständchen und einer Torte direkt am Bett.

Ein Lächeln für die Fans

Während der Palast die privaten Feierlichkeiten gewohnt diskret hinter verschlossenen Türen hält, gab es für das Volk dennoch ein bisserl was zu schauen. Das Königshaus veröffentlichte zum Jubiläum neue Schnappschüsse des Zehnjährigen. Auf dem offiziellen Instagram-Account präsentiert sich Oscar fesch im blauen Pullover und lächelt entspannt in die Kamera. Ein zweites Foto zeigt ihn an der Seite von Schwester Estelle – beide ganz leger und ohne viel royalen Pomp. Die Aufnahmen stammen aus derselben Fotoserie, aus der bereits vergangene Woche Bilder zu Estelles Ehrentag geteilt wurden.





Ein Marathon an Feierlichkeiten

Langweilig wird den schwedischen Royals im Moment sicher nicht, denn bei der Verwandtschaft herrscht derzeit Hochbetrieb in Sachen Geburtstagspartys: Der nächste Termin steht schon fest – Oscars Cousine Prinzessin Adrienne wird am 9. März acht Jahre alt.

In den sozialen Netzwerken stapeln sich derweil die Glückwünsche für den nunmehr zweistelligen Prinzen. Schweden scheint im Party-Fieber zu sein – und die nächsten großen Jubiläen im Königshaus werfen bereits ihre Schatten voraus.